La Journée du domaine public amène les arts de 1927 à nos jours

Pourquoi c’est important : lorsque des œuvres créatives entrent dans le domaine public (DP), les droits de propriété intellectuelle exclusifs cessent d’exister. Les utilisateurs et les créateurs peuvent faire (presque) tout ce qu’ils veulent avec un tel contenu, et 2023 est une année particulièrement importante pour un trésor de classiques libérés par le fardeau du droit d’auteur.

Le 1er janvier 2023, le monde des arts créatifs a remonté le temps… jusqu’en 1927. Ce jour-là, des milliers de livres, de films et de compositions musicales sont entrés dans le domaine public après leur séjour prolongé dans le droit d’auteur. royaume. De nombreux classiques peuvent désormais être partagés et consultés librement, ouvrant la porte à des interprétations modernes sans crainte de poursuites ou de dépenses supplémentaires.

Comme l’explique le Centre d’étude du domaine public de la Duke Law School, les œuvres qui sont entrées dans le domaine public peuvent être partagées légalement sans autorisation ni frais. Les théâtres communautaires peuvent projeter des films classiques, les orchestres de jeunes peuvent jouer de la musique en public et les référentiels en ligne tels que Internet Archive ou Google Books peuvent rendre les œuvres entièrement disponibles en ligne. L’accès aux matériaux culturels qui pourraient autrement être perdus pour l’histoire a également été restauré, promouvant la réutilisation et la créativité, tout comme les lois sur le droit d’auteur sont conçues pour le faire sur papier.

Les œuvres notables de 1927 qui sont maintenant PD incluent To the Lighthouse de Virginia Woolf, les dernières histoires de Sherlock Holmes d’Arthur Conan Doyle et des œuvres d’Ernest Hemingway, Agatha Christie, Hermann Hesse et Franz Kafka. Metropolis de Fritz Lang, le chant du cygne de science-fiction de l’ère du cinéma muet, est également disponible, tout comme la composition musicale bien nommée The Best Things in Life Are Free de la comédie musicale Good News, et bien plus encore.

Alors que les livres et les films sont généralement disponibles dans leur format original, les compositions musicales de PD incluent des partitions et des paroles de musique, mais pas des enregistrements réels des chansons, qui sont couverts par un droit d’auteur distinct.

La « libération » des histoires de Sherlock Holmes est particulièrement remarquable car une récente extension des conditions du droit d’auteur a conduit à des affrontements juridiques entre les conservateurs du domaine de l’auteur et des œuvres modernes comme la série dérivée Enola Holmes de Netflix.

Les œuvres de 1927 étaient censées entrer dans le domaine public en 2003, après avoir été protégées par le droit d’auteur pendant 75 ans, mais la loi sur l’extension de la durée du droit d’auteur approuvée par le Congrès a prolongé la durée du droit d’auteur à 95 ans.

Un nouveau point de repère pour le domaine public devrait arriver le 1er janvier 2024, lorsque la première apparition de Mickey Mouse sera libérée du droit d’auteur de Disney. Cela se produira aux États-Unis, au moins; Le Canada a récemment approuvé une nouvelle prolongation de la durée du droit d’auteur pour les 20 prochaines années.