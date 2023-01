L’écran Flex Hybrid de Samsung peut à la fois se plier et glisser

Pourquoi c’est important : on nous a dit que la prochaine grande nouveauté dans la technologie des smartphones serait les écrans pliables… ou est-ce les écrans coulissants ? Samsung est apparemment aussi incertain que le reste d’entre nous, alors pourquoi ne pas faire les deux ? Au CES 2023, Samsung présentera un écran unique qui combine à la fois des capacités pliables et coulissantes. L’innovation « Flex Hybrid » comportera une technologie pliable sur le côté gauche de l’écran et une technologie coulissante sur le côté droit.

Avec lui, les utilisateurs peuvent déplier l’écran pour révéler un écran de 10,5 pouces avec un rapport d’aspect de 4:3. Faire glisser le côté droit l’étend à un panneau de 12,4 pouces avec un rapport d’aspect de 16:10. La flexibilité pourrait être une aubaine pour ceux qui travaillent et jouent en déplacement, en supposant bien sûr que la durabilité est à la hauteur et que les prix ne sont pas astronomiquement prohibitifs.

En septembre, lors de la conférence Innovation 2022 d’Intel, le PDG de Samsung Display, JS Choi, a tease un écran coulissant de 17 pouces pour les futurs ordinateurs portables. Ce modèle, connu sous le nom de Flex Slidable Solo, pourrait étendre l’écran dans une direction. Le Flex Slidable Duet de Samsung, comme son nom l’indique, peut s’étendre à gauche et à droite (ou en haut et en bas selon l’orientation).

Le Flex Slidable Solo et le Slidable Duet feront leur première apparition publique au CES. Il n’est pas clair si des appareils grand public utilisant la nouvelle technologie seront annoncés, il faudra donc peut-être un peu de temps avant qu’elle ne commence à se répercuter sur les produits grand public que vous pouvez acheter.

Samsung a également ajouté la technologie d’affichage QD-OLED à son très grand téléviseur de 77 pouces, qui est le plus grand de la famille QD-OLED. La société a déclaré que sa gamme 2023 sera livrée avec un algorithme d’optimisation avancé appelé IntelliSense AI et un nouveau matériau OLED HyperEfficient EL pour améliorer la luminosité des couleurs de chaque RVB. Cela, selon Samsung, pousse la luminosité maximale à plus de 2 000 nits.

Samsung Display accueillera son exposition sur invitation uniquement du 4 au 7 janvier au Consumer Electronics Show. Le CES n’est pas ouvert au grand public, mais avec des milliers de journalistes et de médias avec des bottes sur le terrain à Las Vegas cette semaine, nous en entendrons sans aucun doute plus de Samsung Display dans les prochains jours.