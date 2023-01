Les téléviseurs OLED 2023 de LG le font mieux que leurs prédécesseurs

Même si certains fabricants aimeraient cela, personne n’est obligé d’acheter un nouveau téléviseur chaque année. Ce n’est ni durable ni raisonnable. Vous pouvez également le voir clairement dans la gamme 2023 de téléviseurs OLED de haute qualité de LG. Les améliorations apportées aux détails vont de soi, et il existe également la dernière version du système d’exploitation interne webOS. Les annonces au CES 2023 se lisent toutes bien, mais : Beaucoup ressemblent aux révélations de l’année précédente et à leurs améliorations supplémentaires à petite échelle. Pour les acheteurs potentiels d’une nouvelle Smart TV, cela est également clair : en 2023, vous recevrez une technologie sophistiquée et excellente.

Nouveau processeur pour une meilleure qualité d’image et de son

Comme les années précédentes, les téléviseurs des séries Z, G et C font partie des meilleurs téléviseurs OLED de LG. Ils reçoivent tous le nouveau processeur AI α9 Gen6 4K, succédant au Gen5 à partir de 2022. La puce promet des améliorations concrètes de l’image et du son :

AI Picture Pro : Le processeur Gen6 4K AI permet une mise à l’échelle améliorée, dans laquelle la profondeur et les détails prennent tout leur sens (Dynamic Tone Mapping). Une nouvelle technologie de traitement d’image reconnaît spécifiquement les objets et les visages et les affine. On parle d’une « qualité HDR plus réaliste ».

AI Sound Pro : L’α9 Gen6 s’occupe également du son. Un son surround virtuel 9.1.2 est possible via des haut-parleurs intégrés.

Brightness Booster Max : Cette technologie est spécialement conçue pour la série LG OLED Evo G3. Grâce à une nouvelle architecture et à de nouveaux algorithmes de contrôle de la lumière, les téléviseurs de cette série peuvent afficher jusqu’à 70 % de luminosité en plus.

Autres nouveautés des téléviseurs OLED 2023 de LG

Il n’y a aucun doute : le nouveau processeur offre plus de puissance et, surtout, plus de fonctions d’intelligence artificielle qui tirent le meilleur parti de l’image et du son grâce à un logiciel sophistiqué. En tant que consommateur, cependant, il vous est difficile d’évaluer si les OLED 2022 de LG n’auraient pas été en mesure de le faire. Mais comme d’habitude chez les Sud-Coréens, il n’y a généralement pas de mises à jour logicielles majeures pour les appareils existants. La nouvelle version webOS est réservée aux acheteurs des téléviseurs 2023.

Chic sur le mur – un OLED 2023 de LG. (Photo : LG)

C’est également nouveau avec les nouveaux OLED :

webOS : vous pouvez vous attendre à une interface utilisateur nouvellement conçue appelée « All New Home » avec de nombreuses fonctions de personnalisation et de confort. Les Quick Cards vous donnent un accès rapide aux services et contenus que vous utilisez le plus. Des regroupements en catégories (jeux, musique, sports, télétravail) sont également prévus.

AI Concierge : obtenez une liste organisée de contenu en fonction de votre utilisation et de vos recherches passées.

Son surround multicanal : Les OLED sont plus faciles à coupler avec les dernières barres de son LG pour un meilleur son surround multicanal avec IMAX Enhanced (DTS:X). La prise en charge de Wow Orchestra suivra plus tard via une mise à jour logicielle. Avec cette fonction, tous les canaux audio du téléviseur et de la barre de son s’harmonisent parfaitement les uns avec les autres – pour un son encore plus puissant.

Nouveau design : LG a relooké visuellement les modèles OLED evo G3. Grâce au One Wall Design, il n’y a plus d’espaces visibles lors du montage sur un mur.

HDMI 2.1a : vous n’avez pas vraiment besoin d’un meilleur matériel pour la dernière norme. En théorie, de nombreux téléviseurs avec HDMI 2.1 pourraient également obtenir une mise à jour logicielle vers la version a. En pratique, c’est rarement le cas. Ainsi, LG peut également annoncer explicitement HDMI 2.1a comme une nouvelle fonction pour les OLED 2023. C’est bien sûr un avantage pour les appareils modernes qui prennent en charge les fonctionnalités. L’un s’appelle QMS-VRR. Commutation rapide des médias VRR vous permet de basculer rapidement entre le contenu sur différents appareils. L’Apple TV de 3e génération maîtrise déjà le nouvel élément.

Gaming : Des latences de 0,1 milliseconde (HDMI 2.1a), Nvidia G-Sync, FreeSync Premium et un taux de rafraîchissement variable (VRR) sont bien sûr disponibles et sont particulièrement pertinents pour les gamers.

Les superlatifs de… l’année précédente !

Processeur puissant, mise à l’échelle encore meilleure grâce à l’apprentissage en profondeur, son surround réaliste avec AI Sound Pro, webOS avec plus de commodité – LG a présenté les (alors) nouvelles séries C2, G2 et Z2 avec précisément ces points forts en 2022. Il y a maintenant un nouveau webOS, 9.1.2 au lieu du son 7.1.2, HDMI 2.1a au lieu de HDMI 2.1 et une nouvelle puce pour des éléments AI supplémentaires.

Plus de puissance, beaucoup de réglages fins – les téléviseurs OLED 2023 de LG n’offrent aucune innovation majeure. (Photo : LG)

D’une part, cela ne ressemble pas à beaucoup d’innovations technologiques, d’autre part, nous parlons de maintenance continue du produit. Si vous pensiez déjà à une C2 ou une G2 l’année dernière, la C3 ou la G3 sera enfin une option pour vous en 2023. Surtout avec HDMI 2.1a et QMS-VRR, vous êtes également prêt pour l’avenir.

En revanche, si vous avez acheté un LG OLED actuel il y a un, deux ou trois ans, une mise à niveau vers la gamme 2023 ne vaut pas forcément la peine pour vous. Personnellement, je trouve une chose particulièrement regrettable : que LG n’ait pas doté ma télévision de deux ans d’un nouveau webOS, que j’aime visuellement bien mieux que la version 2020. Le luxe de mettre à jour une LG Smart TV est réservé à quelques-uns. utilisateurs : à l’intérieur.