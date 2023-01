Les appareils de cuisine CES de Samsung incluent un four qui peut diffuser son contenu en direct

WTF ? ! Avez-vous déjà souhaité que votre four dispose d’une caméra interne capable de diffuser en direct la cuisson de son contenu ? Probablement pas, mais cela n’a pas empêché Samsung de créer un tel appareil. En toute honnêteté, le Bespoke AI Oven fait plus que simplement diffuser vos compétences culinaires, ou leur absence, dans le monde.

Samsung vient de présenter certains de ses appareils de cuisine qui feront partie de sa gamme CES 2023. Le Bespoke AI Oven se distingue par sa caméra interne et ce que Samsung appelle une IA puissante. Il est capable de reconnaître 80 plats différents (106 en Europe) et ingrédients en cours de cuisson et de recommander la température, la durée et le mode appropriés, ce dernier comprenant la friture à l’air, la cuisson à la vapeur et les zones à double température.

Pour ceux dont les compétences de chef ne correspondent pas à celles de Gordon Ramsey, le four est également capable de reconnaître si le plat en cours de cuisson est sur le point de brûler et d’envoyer des notifications d’avertissement aux utilisateurs. De plus, les propriétaires peuvent diffuser en direct la vue de la caméra sur les réseaux sociaux, ce qui est apparemment une fonctionnalité intéressante pour les créateurs de contenu et les chefs. Vous pouvez également prendre des photos de la nourriture et vérifier sa progression via le flux vidéo.

Le four peut être intégré à SmartThings Cooking et Samsung Health de Samsung pour analyser les statistiques d’entraînement et les objectifs de régime des utilisateurs afin de recommander des options de repas en fonction des ingrédients qu’ils ont à la maison. Il a également une porte push-to-open au lieu d’une poignée; une fonctionnalité que tout le monde n’appréciera peut-être pas.

Le Bespoke AI Oven est désormais disponible en Europe. Il arrivera en Amérique du Nord au cours du troisième trimestre de 2023. On ne sait pas encore combien cela coûtera.

Samsung a également dévoilé son réfrigérateur flexible à 4 portes sur mesure. Il est livré avec un écran FHD intégré de 32 pouces sans lunette qui permet aux utilisateurs de surveiller et de contrôler les appareils SmartThings compatibles. Le logiciel Family Hub permet également aux utilisateurs de regarder 190 chaînes de télévision gratuites, d’accéder à leur bibliothèque Google Photos et dispose d’une option d’image dans l’image. Le réfrigérateur devrait être lancé en Amérique du Nord et en Corée au cours du premier semestre 2023.

Enfin, il y a le réfrigérateur Bespoke Side-by-Side plus traditionnel. Il manque également une poignée, s’ouvrant via un robinet sur la porte, et contient des fonctionnalités telles qu’une machine à glaçons automatique double, un pichet d’eau à remplissage automatique avec infuseur, et Optimal Fresh Zone + et Active Fresh Filter de Samsung, qui, selon la société, gardent les aliments frais plus longtemps. tout en éliminant 99,99% des bactéries. Le réfrigérateur côte à côte sur mesure sera disponible aux États-Unis au premier trimestre 2023,