Le protocole Matrix tente de briser les murs entre les applications de messagerie

Pourquoi c’est important : rester en contact avec vos amis et votre famille via les services de messagerie indique généralement rester là où tout le monde est ou basculer entre plusieurs clients comme iMessage, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger ou autres. Depuis des années, la Fondation Matrix.org essaie d’établir un environnement alternatif qui permet à différents clients d’interagir.

L’organisation à but non lucratif qui développe Matrix cherche à fournir une norme de messagerie ouverte que d’autres groupes peuvent utiliser pour créer une infrastructure de communication. Certaines institutions gouvernementales et d’autres organisations ont déjà commencé à utiliser le protocole pour créer des applications de messagerie personnalisées qui offrent des avantages par rapport aux principaux géants de la technologie.

Les utilisateurs de n’importe quel service de messagerie construit sur Matrix peuvent potentiellement communiquer avec des utilisateurs sur d’autres clients basés sur Matrix. Cette ouverture pourrait permettre aux gens de s’en tenir au logiciel qu’ils préfèrent au lieu de celui où se trouvent tous leurs amis.

Les développeurs comparent leur projet à un e-mail, qui à l’origine ne permettait pas d’envoyer des messages entre différents services. La Fondation souhaite que les applications de messagerie deviennent aussi interopérables que Gmail et Microsoft Outlook.

L’application phare basée sur Matrix – Element – illustre un autre des avantages du protocole : toute personne configurant des réseaux via Element peut établir des serveurs de chat qu’elle possède sans se couper des autres services basés sur Matrix. Cela permet aux entreprises et autres organisations de créer facilement des systèmes de chat internes sans compter sur des géants établis comme Slack, Discord, WhatsApp ou autres pour gérer leurs données. Les systèmes de santé militaires et nationaux allemands ont déjà utilisé Matrix pour développer des systèmes de messagerie indépendants interopérables avec d’autres.

Les objectifs de Matrix s’alignent également sur ceux de la loi sur les marchés numériques (DMA) récemment promulguée par l’Union européenne. En plus d’essayer d’assouplir les barrières entre les jardins clos des grandes technologies, l’UE a conçu le DMA pour encourager l’interopérabilité entre les services.

L’un des effets de la réglementation est que les petits services parvenus ne seraient pas complètement bloqués des bases d’utilisateurs que les grands acteurs établis ont verrouillés. Le protocole Matrix pourrait être un moyen d’atteindre l’objectif de la DMA concernant les services de messagerie.

Jusqu’à présent, Matrix a permis aux groupes de créer de nouveaux clients de chat qui peuvent se parler, mais apporter cette fonctionnalité aux services populaires est un peu plus compliqué. La Fondation a conçu plusieurs méthodes de messagerie « de pont » entre des plateformes telles que Facebook Messenger, Discord et LinkedIn. L’une consiste à transmettre des messages d’une plate-forme à une autre via des bots, tandis qu’une autre pourrait permettre aux utilisateurs de « doubler les comptes de marionnettes » sur deux clients différents.