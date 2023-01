L’iPad Mini 3 est déjà un produit obsolète pour Apple, qu’est-ce que cela indique ?

Vous savez déjà qu’à mesure qu’Apple (et tout autre fabricant, allez-y) sort ses produits, d’autres dans son catalogue sont laissés pour compte à jamais. Mais dans le cas de la firme à la pomme, ce mouvement a une signification particulière, puisque plusieurs fois plusieurs générations du même produit coexistent dans les stores, nous permettant d’acheter une version précédente à un prix inférieur, bien sûr.

Qu’est-ce que cela indique pour un produit Apple d’être considéré comme obsolète ?

L’entreprise de Cupertino dispose d’un partie spéciale sur son site officiel où il classe les produits qu’il considère obsolètes. Cette catégorie comprend les appareils de la marque qui ont plus de 7 ans et qu’Apple a cessé de distribuer à la vente.

Les modèles dont la vente a été interrompue il y a plus de 5 ans mais moins de 7 ans sont considérés comme anciens mais pas obsolètes.

L’important ici est que votre service matériel (support) soit également interrompu pour tous ces ordinateurs, à l’exception, bien entendu, des portables (qui bénéficient d’un délai de réparation supplémentaire uniquement pour la batterie). Le reste des fournisseurs qui ont la capacité d’offrir des services de réparation ne peuvent même plus commander des pièces pour ces produits devenus obsolètes.

Au revoir iPad Mini 3

Ainsi, le Mini 3, l’un des modèles les plus appréciés de la gamme et commercialisé en 2014, dit au revoir officiellementce qui indique que vous ne pourrez plus faire appel aux services de réparation puisqu’il n’y aura même pas de pièces pour votre assistance.

Étant donné qu’il existe plusieurs versions ultérieures (4e, 5e et même 6e génération de la Mini, présentée en 2021), il est peu probable que l’idée vous ait traversé l’esprit de vous procurer la Mini 3 dans un avenir proche. avait envisagé à un moment donné sur le marché de l’occasion, gardez cette information à l’esprit, son acquisition n’est donc pas recommandée – et qu’aujourd’hui vous pouvez toujours trouver des composants et accessoires de remplacement pour l’équipement en ligne, bien que la responsabilité de leur disposition incombe entièrement sur toi.

Rappelons que l’iPad Mini 3 avait un processeur de troisième génération, une puce A7 de la maison, et était livré avec un bouton Touch ID. Son format est resté fidèle au 7,9 pouces, ne pesant que 331 grammes et coûtant 389 euros au lancement. Les modèles Mini sont des iPad très confortables et maniables, idéaux pour ceux qui recherchent un équipement de divertissement, de navigation ou même de lecture plus qu’un appareil pour le travail – auquel cas il vaut mieux miser sur un iPad plus grand.

Aviez-vous ou avez-vous encore un iPad Mini 3 ?