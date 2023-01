Les ventes de processeurs AMD Ryzen 7000 Zen 4 sont minuscules par rapport à Zen 3

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un rapport sur les ventes du site de ventes de hardware allemand Mindfactory a atterri en ligne, et c’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour AMD. La partie positive est que ses processeurs sont en avance sur Intel en termes d’unités vendues et de revenus. Malheureusement, ses puces basées sur Zen 4 ne se vendent toujours pas bien, ne représentant que 15 % des ventes totales de processeurs de Team Red.

Redditor Ingebor a publié le rapport du géant européen de la vente au détail il y a quelques heures. Il contient des données couvrant les 12 derniers mois, dont une grande partie se concentre sur la période des fêtes.

Une section intéressante du rapport décompose la part de marché de décembre en fonction de l’architecture du processeur. Les ventes de puces d’AMD étaient en avance sur celles d’Intel avec une part totale de 63 %. Cela plaira évidemment à Lisa Su et compagnie, mais un spectacle moins bienvenu est la performance relativement faible de ses processeurs de bureau Ryzen 7000 basés sur Zen 4 (Raphael).

Les derniers processeurs d’AMD ne représentaient que 15% de toutes ses ventes d’unités CPU. C’est seulement un peu plus que les 13 % de Zen3/Ryzen 5000G (Cezanne), et presque cinq fois moins que Zen3/Ryzen 5000 (Vermeer), qui a pris 71 % de toutes les ventes d’unités AMD.

C’est une histoire similaire quand on regarde les revenus. AMD a battu Intel avec une part globale de 59 % sur le marché des processeurs en décembre, tandis que les 24 % de Ryzen 7000 étaient loin derrière les 68 % de Vermeer.

À titre de comparaison, les dernières puces Raptor Lake d’Intel étaient ses processeurs les plus vendus en décembre (46%), légèrement devant son prédécesseur, Alder Lake (43%). Raptor Lake était également le plus gros revenu d’Intel (63%).

Nous avons appris en octobre que Zen 4 ne se vendait pas aussi bien que prévu, et cela tenait compte du climat économique actuel. Malgré des critiques positives et plusieurs remises, il semble que les processeurs d’AMD ne s’envolent toujours pas.

En ce qui concerne les processeurs individuels, le Ryzen 7 5800X3D est en tête de liste des ventes, suivi du Ryzen 5 5600X et du Ryzen 7 5800X. L’entrée la plus élevée d’Intel était le Core i5 12400F en quatrième position. Le processeur Zen 4 le plus vendu, quant à lui, était le Ryzen 7 7700X à la 12e place.

Les deux sociétés sortent bientôt de nouveaux processeurs. AMD prépare des déclinaisons de 65 W de puces non X Ryzen 7000 et, semble-t-il, trois processeurs Ryzen 7000 X3D, tandis qu’Intel a des processeurs 65 W non K Raptor Lake en route.