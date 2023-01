LG veut que vous jouiez sur son spectaculaire nouveau moniteur OLED

Le CES 2023 regorge d’actualités, et pour l’instant, le terme qui semble dominer sur les écrans est OLED. La technologie des LED organiques est peu à peu une option plus courante parmi les plus riches, et comme prévu, elle devient de plus en plus l’option prioritaire parmi les amateurs de jeux. LG n’y pense donc pas trop.

OLED incurvé de 45 pouces

Le nouvel UltraGear (45GR95QE-B) est un moniteur incurvé (rayon de courbure 800R) qui n’a pas moins de 45 pouces de diagonale. C’est peut-être un peu excessif pour beaucoup, mais si l’on tient compte du fait que la Smart TV 48 pouces de LG gagnait des acheteurs avec l’intention de l’utiliser comme moniteur, il n’est pas surprenant que le fabricant y ait vu une veine pour en profiter. . .

À peine dit que c’était fait. Ce moniteur spectaculaire offre un taux de rafraîchissement de 240 Hz avec des temps de réponse de 0,03 milliseconde, ce qui en fait une machine à tuer lorsqu’il est utilisé pour jouer aux tireurs. Sa courbure 800R prononcée fera en sorte que l’image vous enveloppe lorsque vous serez devant l’écran, donc encore une fois, il est idéal pour le gaming.

Premier à être premier

Une fois de plus, le CES est le théâtre d’une nouvelle guerre pour montrer qui sera le premier à réaliser quelque chose. À cette occasion, nous sommes confrontés à la catégorie d’être le premier moniteur OLED à proposer 240 Hz. LG le dit avec ce modèle, mais le problème est que Samsung assure également la même chose avec son nouvel Odyssey OLED G9. Quoi qu’il en soit, il semble qu’il y ait déjà deux options à choisir.

Tout pour le joueur

Le nouveau LG est un moniteur très axé sur les jeux. Pas grand chose à regarder pour le savoir. En plus de son taux de rafraîchissement de 240 Hz, l’écran propose des connexions HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, HDR10 et un profil de couleur DCI-P3 à 98,5 %, et est également compatible avec NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync, avec lesquels vous pourrez éviter les effets gênants produits par le manque de synchronisation entre les images.

Compte tenu de la courbure du panneau, beaucoup pourraient penser à des problèmes de réflexion, cependant, l’écran est livré avec un traitement anti-reflet qui garantit que ces problèmes sont évités.

Prix?

Le nouveau LG UltraGear OLED de 45 pouces peut être réservé dès maintenant sur le site officiel de LG aux États-Unis, et c’est là que nous avons découvert qu’il est lancé au prix de 1 699,99 $, nous imaginons donc qu’il arrivera en Europe dans environ 1 700 et 1 800 euros. Les premières unités commenceront à être expédiées à partir du 5 janvier, donc elles arriveront dans les stores cette semaine. Sera-t-il également disponible en France ? Nous avons contacté LG pour dissiper tout doute, dès que nous saurons quelque chose, nous mettrons à jour les nouvelles.