Clôture de l’année : ce sont mes gadgets préférés de 2022

Sur le point de clôturer 2022, je n’arrêtais pas de passer en revue les produits technologiques qui m’ont le plus plu et/ou surpris. Sans aucun doute, 12 mois ont été remplis comme toujours de nouvelles de toutes sortes et bien que le facteur de surprise dans ce secteur ait depuis longtemps cessé d’être aussi décisif, cela n’a pas été une mauvaise année pour les appareils intéressants. Ce sont mes favoris de 2022 – ils ne sont pas nécessairement sortis récemment, mais ce sont ceux que j’ai le plus utilisés et aimés.

iPhone 14 Pro Max

et, il est impossible de le défendre en termes de prix, mais en tant que smartphone, cela reste un terminal très rond. Et tu le sais. Dans une tendance clairement continue, Apple a pu mettre tout ce qu’il savait dans son iPhone 14 Pro Max, une bête au niveau des performances qui dans le cas du Max propose un écran de 6,7 pouces. Pour beaucoup, ce sera un téléphone trop gros (et lourd), mais pour moi, il continue d’être couronné comme une équipe très complète, avec un design très attrayant (la couleur violette cette saison est incroyable), un système d’exploitation qui continue de faire ma vie plus facile et une batterie fantastique, sans sous-estimer, bien sûr, son système photographique.

EchoShow 15

La gamme complète de haut-parleurs intelligents Alexa est excellente, et bien que le Echo Dot 5ème génération et ÉchoStudio Par exemple, ça m’a beaucoup surpris, si je dois en garder un, c’est le spectacle 15. Actuellement, je l’ai placé dans mon bureau, où j’ai non seulement une fenêtre pour voir les nouvelles, voir l’avis de livraison de la commande, vérifier la météo ou simplement l’utiliser comme un grand cadre photo ; C’est aussi un support idéal à connecter à ma sonnette intelligente, donc quand quelqu’un frappe à ma porte, je peux le voir sur l’écran de l’Echo – tandis qu’Alexa me l’annonce sur son haut-parleur.

Roborock S7 Max V Ultra

Quelle découverte d’un robot aspirateur. Le Roborock S7 Max V Ultra Il a réussi à être au sommet de mes préférences et recommandations pour les appareils de nettoyage autonomes, car il a tout simplement tout. Cet ensemble robotisé est alors équipé d’un seau auto-videur pour la poussière, d’un seau d’eau propre pour essuyer et ainsi récurer le sol et d’un seau auto-videur d’eau sale pour le nettoyage automatique de la vadrouille. Cela indique que je peux oublier tout ce qui a trait au nettoyage de la maison pendant plusieurs jours, confiant que non seulement il aspirera efficacement la poussière mais aussi qu’il frottera, avec le confort que cela implique pour l’entretien de la maison – attention, ça ne remplace pas le nettoyage que l’on peut faire en profondeur avec une vadrouille, mais ça aide beaucoup. Votre application fonctionne très bien et le mappage d’identification d’objet est fantastique (il ne se bloque sur rien, rien !). Sérieusement, c’est un excellent investissement.

Philips série 3200 super automatique

Je n’étais pas particulièrement amateur de café… jusqu’à ce que cet équipement intelligent de Philips entre dans ma vie. Le Philips 3200 est un cafetière super automatique fantastique et possède des fonctionnalités intelligentes, bien sûr – ce qui m’a vraiment intéressé. Grâce au Wi-Fi et à une application installée sur mon téléphone, je peux l’allumer, sélectionner le type de café que je veux (Espresso, Americano, Capuccino…) et aussi personnaliser ces boissons avec la force du café que je veux, la quantité et même la température. Il est également livré avec un pot à lait LatteGo pour ceux qui le portent (et il fait beaucoup de mousse !).

Scribe Kindle

Eh bien, cela a été un ajout de dernière minute mais cela m’a tellement surpris que je ne pouvais pas m’empêcher de le mentionner ici. Le Paperwhite a toujours été mon modèle préféré de la gamme Amazon car je pense qu’il équilibre assez bien les fonctionnalités qu’il offre avec le prix. je ne pense pas qu’il Scribe Kindle C’est peut-être un appareil pour tout le monde et un meilleur ajustement que le Paperwhite susmentionné, mais ses nouvelles qualités et sa taille valent bien au moins un examen attentif. La fonction Notes fonctionne bien mieux que ce à quoi je m’attendais (écrire avec votre crayon est un plaisir) et sa taille me donne l’impression de lire dans l’un de ces grands livres à couverture rigide que l’on apprécie assis sur le canapé. Sans aucun doute, l’un des gadgets qui m’a le plus étonné en 2022.

Et vous, quels ont été vos produits technologiques préférés de l’année ?