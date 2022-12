Windows 11 aurait trois mises à jour majeures en 2023

Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des Moments Windows 11. Microsoft a décidé de découpler les mises à jour avec les nouvelles fonctionnalités des mises à jour système. Cela leur permet d’offrir des fonctionnalités nouvelles ou actualisées sans nécessiter de mises à niveau ou de modifications majeures du cœur du système. Et selon les rumeurs, nous pourrions avoir trois de ces mises à jour en 2023.

Jusqu’à trois mises à jour Moments auront Windows 11 en 2023

En 2022, Microsoft a livré deux mises à jour pour Windows 11. La première, la version 22H2 ou « mise à jour 2022 »arrivé en septembre, et le second, le soi-disant « Instant 1 », atterrit un mois plus tard. Étant donné que Microsoft n’est pas disposé à expliquer ses politiques de mise à jour déroutantes, il est facile pour vous de vous sentir un peu perdu. Cependant, un rapport récemment publié par Windows Central tente de clarifier la situation et offre un aperçu des mises à jour du système prévues pour 2023.

Selon Zac Bowden, la prochaine mise à jour de Windows 11 devrait arriver en février ou mars 2023. On sait déjà quelles fonctionnalités elle apportera « Instant 2 » (y compris un tas de changements controversés). De plus, certaines de ces fonctionnalités sont déjà disponibles dans la version stable de Windows 11 22H2.

La mise à jour Instant 2

La mise à jour « Instant 2 » il apportera le mode tablette ressuscité, une zone de notification (barre d’état système) bien améliorée, des améliorations de la recherche Windows, un meilleur gestionnaire de tâches, une nouvelle page pour gérer l’efficacité énergétique, des widgets plein écran et bien plus encore. Tous ces changements poursuivront les efforts de Microsoft pour répondre à certaines des critiques des utilisateurs et rendre Windows 11 plus moderne et plus esthétique.

En parlant d’être plus moderne, attendez-vous à ce que la première mise à jour des fonctionnalités de 2023 offre un tas de refontes pour certaines anciennes boîtes de dialogue de l’ère Windows 8. Les versions d’aperçu de Windows 11 incluent déjà de nouvelles fonctionnalités pour le sélecteur de date. , Pare-feu Windows et revenez à l’interface utilisateur de la version précédente.

l’avenir de Instant 3 Oui Instant 4

Concernant la mise à jour « Instant 3 », les utilisateurs peuvent s’y attendre au milieu de l’année, comme indiqué il y a quelques semaines. La version devrait arriver en mai ou juin 2023. Nous ne savons pas à quelles fonctionnalités s’attendre, mais les rumeurs disent que Microsoft continuera à améliorer Windows Search, ainsi qu’à proposer une série de mises à jour pour les appareils à double écran. Le géant du logiciel devrait également remplacer les applications Mail et Calendar par le nouveau client Web Outlook.

Enfin, le « Instant 4 » devrait sortir en septembre ou octobre 2023. Selon le rapport, la mise à jour baptisée « Instant 4 » il pourrait s’agir de Windows 11 23H2. Contrairement à la mise à jour précédente et à sa longue liste de nouvelles fonctionnalités, Windows 11 23H2 sera une version plus petite avec un ensemble de nouvelles fonctionnalités légèrement moins impressionnant. Pour récapituler, voici ce que Microsoft a soi-disant en réserve pour Windows 11 en 2023 :