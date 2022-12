L’histoire de Lorenzo, le garçon de 16 ans qui a découvert une nouvelle star : « C’est juste un point de départ »

Grâce à un projet MarSEC, Lorenzo a étudié les données de la nébuleuse Carina. Et maintenant, il pourrait être le plus jeune Italien à avoir découvert une étoile variable.

Lorenzo Sassaro a 16 ans, et il est assis dans sa chambre à Vicenza, regardant fixement l’écran de l’ordinateur puis remarque quelque chose. Une étoile que personne n’avait jamais vue auparavant. En réalité, Lorenzo la cherche depuis des mois, depuis qu’il a rejoint le projet MarSEC, l’observatoire astronomique de Marana di Crespadoro. Il a contemplé la nébuleuse Carina et a étudié les données extraites des télescopes et des satellites terrestres.

Les chances de trouver une nouvelle star sont très faibles, 5%. Pourtant, Lorenzo réussit à devenir probablement le plus jeune Italien à découvrir une étoile variable. « J’ai consulté tous les catalogues, nuit après nuit, pour savoir si quelqu’un avant moi l’avait signalé », et le succès a donc été certifié par le Vsx (Variable Star Index).

Commençons par la star, quand l’avez-vous découverte ?

J’étais dans ma chambre, il y a une semaine et demie plus ou moins, j’analysais des données sur mon ordinateur, et à un certain moment j’aperçois cette étoile. Je ne savais toujours pas si c’était « nouveau », alors je suis immédiatement allé voir si quelqu’un l’avait signalé, et je ne l’ai trouvé nulle part.

Quand avez-vous commencé à vous intéresser à l’astronomie ?

Dès le début, à l’école primaire. Mes parents m’ont emmené un jour à l’observatoire MarSEC, et là j’ai compris. L’astronomie m’a beaucoup fasciné, j’ai surtout toujours aimé l’idée qu’il n’y a pas de limite, il y a toujours la possibilité de découvrir quelque chose de plus.

Et vous avez découvert une étoile. Pouvez vous le décrire?

Bien sûr, elle s’appelait MarSEC2_V2, elle se trouve à 1 480 années-lumière de la Terre et a une température de 10 800 degrés, sa luminosité varie avec une période d’un jour et demi.

Qu’est-ce qu’une étoile variable ?

C’est une étoile qui, pour des raisons physiques, fait varier sa luminosité sur une certaine période de temps. Les données que j’ai étudiées suggèrent que deux étoiles interagissant entre elles par le champ magnétique entrent en jeu et cela interfère avec les périodes de luminosité.

Où tout a commencé ?

En septembre, j’ai commencé à faire une recherche avec MarSEC sur des étoiles variables. J’ai commencé à m’impliquer dans l’observatoire en devenant membre actif, ceux qui viennent aider lors des ouvertures dominicales. Je faisais déjà des recherches sur le télescope, sauf que je ne pouvais pas toujours monter, compte tenu de mes engagements scolaires, et j’ai donc été impliqué dans ce projet par les tuteurs de l’observatoire, Ivo Peretto et Stefano Lora. De cette façon, je pouvais également travailler à domicile en analysant les données collectées par d’autres télescopes plus performants.

Pourquoi avez-vous décidé d’étudier la nébuleuse Carina ?

C’est un lieu de grand intérêt pour l’astronomie. Nous sommes partis de là car il est devenu célèbre grâce au télescope spatial James Webb, qui l’a photographié. Même si nous n’avons pas utilisé les données de James Webb mais des relevés qui sont des télescopes situés soit au sol soit sur des satellites. Grâce aux données enregistrées j’ai pu trouver cette étoile variable.

Quelle est la probabilité de découvrir une étoile ?

On m’a dit que la chance était de 5%. Donc assez faible.

Et comment avez-vous su que c’était une « nouvelle » star ?

J’ai trouvé cette étoile mais évidemment j’ai dû vérifier qu’elle n’avait pas été découverte par quelqu’un d’autre. Il existe des sites, comme Avso, qui listent tous les catalogues des étoiles variables découvertes. Je ne l’ai pas trouvée.

Est-ce un long processus ?

Eh bien oui, considérez que vous devez vérifier manuellement tous les catalogues qui ont été rédigés. Patiemment, nuit après nuit, j’ai regardé chaque liste d’étoiles variables pour vérifier la mienne.

Et quand vous avez vu qu’elle n’avait jamais été découverte, qu’avez-vous ressenti ?

Un moment vraiment excitant, une énorme satisfaction. Dès que j’ai réalisé que j’avais vraiment découvert une étoile, j’ai appelé mon tuteur à l’observatoire Stefano Lora et je lui ai tout raconté. Puis je suis allé chez mes parents, ils étaient ravis. Mais je n’ai pas tout de suite chanté la victoire parce que même si j’étais presque sûr de ne pas me tromper, vous savez qu’il fallait encore l’accepter.

Comment accepter une star dans la communauté scientifique ?

Ils ont envoyé tous mes tuteurs. Nous avons présenté le travail au Vsx (Variable Star Index of the AAVSO – American Association Variable Stars Observers), qui répond tout le chemin qui a été fait pour découvrir l’étoile et ensuite, en vérifiant tout de haut en bas, donne le feu vert. en avant.

Que pensez-vous des prochaines missions spatiales ?

Je suis très intéressé par la mission Artemis, nous avions aussi une exposition à l’observatoire. J’espère que le projet aboutira, ce serait un grand pas en avant de pouvoir coloniser la lune pour se rendre sur Mars. L’étude de la planète aura des implications scientifiques très importantes. Pensez aux bracelets, qui ont été créés pour la mission Apollo 11 et que nous utilisons maintenant tous les jours, ou aux ordinateurs.

Derrière, il y a les magnats qui financent les grandes entreprises, comme Elon Musk, qu’en pensez-vous ?

Je crois qu’il est juste d’investir et de croire aux missions scientifiques et spatiales, celles qui ont beaucoup de fonds comme Musk font bien de financer la recherche.

Et quels sont vos projets pour l’avenir ?

Je suis toujours indécis. Je commence à y penser depuis que je suis en 8e année. Une possibilité est certainement l’astronomie, et puis j’avais aussi pensé à étudier l’ingénierie informatique ou la médecine. On verra.

Que pensez-vous d’être le plus jeune à découvrir une star ?

Je suis satisfait mais je ne vois pas ça comme un but, ce sera un point de départ pour faire d’autres découvertes.

Quelle est la prochaine étape ?

J’aimerais découvrir une autre étoile variable. Le projet est toujours en cours et ne s’arrête pas là, les recherches se poursuivent.