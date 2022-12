Apple n’aura pas l’iPad que vous voulez prêt d’ici 2023

Bien que le marché des tablettes ait beaucoup chuté ces dernières années, Apple détient toujours une part de marché qui ne peut être ignorée. La tablette Apple est toujours le premier choix pour de nombreuses personnes, donc nombreux sont ceux qui attendent une nouvelle génération qui réponde exactement à leurs besoins. Mais quels sont ces besoins ?

Le retour du plus petit iPad

L’iPad Mini est l’une des versions les plus appréciées de la famille, mais aussi l’une des plus abusées. Il n’a peut-être pas reçu l’amour qu’Apple attendait des utilisateurs, et c’est pourquoi le modèle n’a pas été renouvelé cette année et ne le sera pas non plus l’année prochaine.

Cela a été insinué par l’un des plus grands fuyards de l’industrie dans l’environnement Apple, Ming-Chi Kuo, qui via son compte Twitter a assuré qu’Apple travaillait sur une nouvelle version de la petite tablette avec une date de sortie estimée entre la fin de 2023 et le premier trimestre 2024.

Cette nouvelle version inclurait un nouveau processeur, et servirait à écarter, pour l’instant, la supposée rumeur d’un iPad pliable, qui servirait à profiter de grands pouces et d’une petite taille une fois plié. Ce modèle serait évidemment l’idéal pour beaucoup, mais son prix de fabrication élevé mettrait complètement à mal la famille des tablettes.

Un iPad avec un écran OLED

L’autre rumeur tourne autour d’un autre des composants qui suscite le plus de désir chez les utilisateurs, à savoir que nombreux sont ceux qui soupirent pour un écran OLED sur un iPad. On dit que Samsung travaille déjà sur une chaîne de production exclusivement pour Apple, de sorte que le futur iPad semble que, maintenant, il aurait un panneau OLED avec lequel laisser les mâchoires ouvertes.

Le problème, c’est que, encore une fois, on irait au premier trimestre 2024, donc on aurait une année 2023 plutôt déserte en ce qui concerne les tablettes. On dit également que les versions qui apparaîtront seront de 11,1 et 13 pouces, nous verrons donc si au moins une de ces versions parvient à se faufiler en 2023 avant la fin de l’année.

Oubliez le modèle 14 pouces

Mais s’il y a une perte particulière qu’il faut souligner, c’est bien celle du supposé modèle 14 pouces. Il y a quelques mois, Ross Young (un analyste réputé qui avait l’habitude de lancer des rumeurs sur Apple), a déclaré qu’un modèle de 14 pouces était en cours de développement et qu’il arriverait au plus tard au début de 2023, cependant, il semble que le Tweet avec lequel il a exposé Ces détails ont disparu.

Apparemment, Young suggère maintenant que cet iPad a finalement été annulé ou retardé indéfiniment, donc si vous cherchez un iPad de la taille d’un ordinateur portable, vous devrez attendre.

Source: 郭明錤 (Ming-Chi Kuo)

Via: MacRumeurs