Des chercheurs proposent un pop-corn infrarouge

En un mot : Les grils infrarouges, bien que coûteux, gagnent en popularité pour leur rapidité et leur efficacité énergétique par rapport à la technologie de cuisson conventionnelle. Un groupe de chercheurs a récemment démontré que la même méthode peut être utilisée pour cuire du pop-corn – un processus légèrement différent de la cuisson de la viande.

La cuisson infrarouge pourrait devenir une nouvelle façon de faire éclater du pop-corn, selon un article paru dans ACS Food Science & Technology. L’étude prouve que la technologie peut produire du maïs soufflé au bon goût avec moins d’énergie qu’un four à micro-ondes ou un popper à air typique.

La méthode a été utilisée pour chauffer d’autres aliments en y projetant directement un rayonnement infrarouge avec des objets chauffés comme le verre ou la céramique. Les grils infrarouges utilisent ce processus pour cuire la viande beaucoup plus rapidement que les grils ordinaires qui chauffent l’air autour de la viande. La cuisson du pop-corn, cependant, serait une nouvelle mise en œuvre en raison de sa nature unique.

Les grains de pop-corn éclatent lorsque la chaleur transforme l’eau qu’ils contiennent en vapeur. La bonne quantité de chaleur crée suffisamment de pression pour faire éclater la coque extérieure, libérant des protéines et de l’amidon qui refroidissent ensuite et se déposent dans une mousse qui prend la forme familière de la bouffée.

L’astuce est que les grains ne peuvent pas être chauffés trop lentement ou trop rapidement. Certains grains n’éclatent pas car une réaction lente permet à la vapeur de s’échapper de la coque, tandis que d’autres n’éclatent pas correctement car une réaction rapide ne donne pas suffisamment de temps aux protéines et à l’amidon pour refroidir.

Pour tester si la cuisson infrarouge peut trouver cet équilibre, des chercheurs de l’Organisation iranienne de recherche pour la science et la technologie (IROST) à Téhéran ont placé des grains de pop-corn et de l’huile dans une chambre en acier rotative équipée de deux lampes infrarouges à environ 10 cm des grains. Ils ont utilisé cette méthode pour faire cuire du pop-corn plusieurs fois avec des lampes alimentées à différentes puissances, ont examiné la qualité de chaque grain éclaté et ont demandé à des testeurs de goût d’échantillonner les résultats.

Les lampes pourraient faire éclater le pop-corn avec succès lorsqu’elles sont alimentées à 500 watts. La cuisson avec des lampes de 800 watts a produit les plus gros bouffées de pop-corn, mais les testeurs de goût ont rapporté que 700 watts donnaient les meilleurs résultats.

À titre de comparaison, la plupart des micro-ondes fonctionnent à environ 1 000 watts, tandis que les populaires pop-corn à air chaud fonctionnent à environ 1 400 watts. Ces premiers résultats suggèrent que les cuiseurs à pop-corn à infrarouge ou d’autres appareils de cuisson à infrarouge pourraient économiser beaucoup d’énergie lors de la préparation du repas populaire.