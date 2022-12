AMD dit être au courant des problèmes de température de Radeon RX 7900 XTX, conseille aux propriétaires de contacter le support

Dans le contexte : il semble que les derniers lancements de produits des deux géants de la carte graphique aient été moins que fluides. Nvidia a dû faire face à la fonte des adaptateurs d’alimentation sur son RTX 4090, et certaines cartes de référence Radeon RX 7900 XTX MBA (Made By AMD) ont connu des températures de point chaud de 110C. Dans ce dernier cas, l’équipe rouge a donné une réponse officielle : l’entreprise est consciente du problème et conseille à ceux qui le rencontrent de contacter le support client.

La nouvelle est arrivée la semaine dernière que certains modèles de référence AMD Radeon RX 7900 XTX rencontraient des problèmes thermiques impliquant des températures de points d’accès GPU, ou la température maximale lue par le capteur, atteignant jusqu’à 110 ° C.

Un utilisateur de Reddit qui a écrit que sa Radeon RX 7900 XTX connaissait des températures de jonction de 110 ° C pendant qu’il jouait à Modern Warfare II a contacté AMD avec une demande RMA, mais a été refusé car la société a déclaré qu’il s’agissait de la température de jonction normale pour la carte. D’autres utilisateurs du RX 7900 XTX confrontés au même problème, qui se produit même lorsque les ventilateurs de refroidissement sont poussés à leur maximum, se sont également vu refuser les RMA.

AMD a maintenant répondu par une déclaration officielle à Tom’s Hardware : « Nous sommes conscients qu’un nombre limité d’utilisateurs subissent une limitation thermique inattendue sur les cartes graphiques AMD Radeon RX 7900 XTX (modèles de référence fabriqués par AMD). Les utilisateurs qui subissent une limitation thermique inattendue d’un AMD Radeon RX 7900 XTX doit contacter le support AMD. »

On suppose que les températures élevées sont causées par le fait que la plaque de base du refroidisseur de référence n’entre pas en contact complet avec la matrice du GPU et que le contrôleur de mémoire meurt, ce qui entraîne une piégeage de la chaleur et une augmentation des niveaux de points chauds.

Il semble que seuls les GPU Radeon RX 7900 XTX de référence et fabriqués par AMD vendus par AMD et ses partenaires constructeurs soient concernés. Les cartes de rechange avec des conceptions de refroidisseurs personnalisées semblent être sûres.

Le problème n’est pas présent dans toutes les MBA Radeon RX 7900 XTX. Notre test d’un modèle de carte graphique de référence AMD testé dans une version à 21 ° C a révélé une température maximale du point chaud de 80 ° C après une heure de jeu avec une température de puce moyenne maximale de 67 ° C. Ceci a été réalisé avec une vitesse de ventilateur de 1900 RPM.

L’un des responsables techniques de l’ingénierie logicielle sur la Radeon RX 7900 XTX a écrit sur Reddit qu’AMD enquête sur la question et « corrèle les étapes de reproduction et de collecte des numéros de série ». Ils ajoutent que la situation actuelle de Covid à l’étranger n’aide pas les choses car certains représentants d’usine sont absents du bureau en congé de maladie. On espère qu’une mise à jour du firmware pourra résoudre le problème dans certains cas. Ailleurs, PowerColor recueille des rapports d’utilisateurs à ce sujet.

Les températures élevées seront particulièrement mal accueillies par AMD après avoir jeté de l’ombre sur Nvidia sur les adaptateurs 12VHPWR à 16 broches de son rival avec un tweet montrant le double connecteur à 8 broches de sa série Radeon RX 7900