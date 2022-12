Le procès affirme que le capteur d’oxygène sanguin Apple Watch a un préjugé racial

En bref : Apple a fait l’objet d’un recours collectif qui prétend que le capteur d’oxygène sanguin de la smartwatch de l’entreprise ne fournit pas de résultats précis pour les porteurs à la peau plus foncée. Il ajoute qu’Apple n’a pas « reconnu les défauts de l’oxymétrie de pouls en général en ce qui concerne les personnes de couleur ».

La poursuite, déposée samedi par le plaignant Alex Morales à New York, met en lumière des décennies de recherche qui indiquent que la technologie de l’oxymètre de pouls est inefficace pour mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang des peaux plus foncées. La poursuite indique que les chercheurs « ont confirmé la signification clinique des préjugés raciaux de l’oxymétrie de pouls en utilisant les dossiers des patients pris pendant et avant la pandémie ». Le problème était particulièrement important pendant la crise de Covid-19 lorsque la technologie de l’oxymètre de pouls a été utilisée dans les hôpitaux pour vérifier les niveaux d’oxygène des patients, note la combinaison.

Morales a acheté une Apple Watch entre 2020 et 2021. Il était au courant de la fonction d’oxymétrie de pouls mais s’attendait à ce qu’elle n’intègre pas les « biais et défauts » concernant la peau plus foncée qui ont été montrés dans les recherches précédentes.

« Étant donné que les recommandations en matière de soins de santé sont basées sur des lectures de leur taux d’oxygène dans le sang, les patients blancs sont plus en mesure d’obtenir des soins que ceux à la peau plus foncée lorsqu’ils sont confrontés à une oxygénation sanguine tout aussi faible », affirme le procès.

Apple affirme que sa fonction d’oxygène sanguin, qui existe depuis l’Apple Watch Series 6, utilise quatre groupes de lumières LED à l’arrière du portable pour compenser les « variations naturelles de la peau ». La lumière émise est réfléchie et lue par des photodiodes. Les diodes transmettent ces données à l’application Blood Oxygen, qui mesure la saturation en oxygène (SpO2) dans le sang en fonction des variations de couleur.

La poursuite a été déposée au nom de tous les consommateurs new-yorkais qui ont acheté une Apple Watch pendant les délais de prescription. Morales a également poursuivi au nom de résidents de l’Alaska, de l’Arkansas, de l’Idaho, de l’Iowa, du Mississippi, de la Caroline du Nord, du Dakota du Nord, de l’Utah et du Wyoming en vertu des lois sur la fraude à la consommation de ces États.

Le procès accuse également Apple de violation de la garantie expresse, de fraude et d’enrichissement sans cause, alléguant des violations du droit commercial général de New York et des lois sur la fraude à la consommation de l’État.

Apple Insider rapporte que ce n’est pas la première fois qu’Apple fait face à des plaintes concernant un capteur de montre. En 2015, les utilisateurs ont déclaré que les tatouages ​​​​noirs au poignet interféraient avec son moniteur cardiaque. Apple a écrit que les tatouages ​​​​foncés pouvaient bloquer la lumière du capteur, ce qui rendait difficile l’obtention de lectures fiables, mais il n’y avait aucune mention des tons de peau.