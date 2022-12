Le pouvoir chinois passe par des caméras : la police utilise des alarmes automatiques pour enregistrer les manifestations

La société Hikvision a créé une plateforme de vidéosurveillance pour les officiers qui surveille les personnes et limite la liberté de réunion et de religion dans le pays.

Qui contrôle les contrôleurs ? Juvénal se demande dans ses Satires, Alan Moore varie également sur le sujet dans Watchmen. Apparemment la police chinoise. Et de fait, derrière les millions d’yeux mécaniques disséminés dans toute la Chine, il y a d’autres yeux qui regardent.

Tout cela est possible grâce à Hikvision, la plus grande société de surveillance au monde qui non seulement distribue des caméras mais déclenche également des alarmes directes aux postes de police en cas de problème. Cependant, il suffit de parcourir le document technique qui répertorie les alarmes pour se rendre compte que faire une procession ou professer une foi spécifique revient à commettre un crime.

La caméra voit, l’alarme se déclenche, la police arrive et arrête. Ou attendre, laisser passer le cortège et puis un appel arrive de la gare, comme cela est arrivé à plusieurs citoyens qui ont manifesté contre les politiques anti-Covid.

Comment fonctionnent les caméras

Hikvision est censé s’occuper du matériel photographique, en fait il fabrique des plates-formes pour la police connectées à des milliers de caméras installées dans toute la Chine. Sur le site internet, l’entreprise explique avoir lancé sa plateforme cloud, Infovision IoT, pour « fournir des services intelligents de sécurité publique et des processus décisionnels » à la police afin d’atténuer « l’allocation inégale des ressources, la lourde charge de travail, l’impossibilité de partager Les données ».

Dans le document technique, il énumère ensuite, sans expliquer exactement leur fonctionnement, les différents types d’alarmes automatiques, par exemple « atteinte au droit de propriété », « vol », « traite des femmes et des enfants », « pornographie ».

Suivi et enregistré

Au moins neuf alarmes sont liées à la manifestation. Le document technique énumère également dans son guide : « rassemblement de foule pour attaquer les organes de l’État », « rassemblement de foule pour perturber l’ordre de l’unité », « rassemblement de foule pour perturber l’ordre dans les lieux publics », « rassemblement de foule pour troubler l’ordre ordre de circulation », « attroupement pour troubler l’ordre dans les transports en commun », « attroupement gênant le fonctionnement normal des véhicules », « attroupement, pillage », « attroupement, cortège, manifestation illégaux » et « menace de pétition ». Une fois qu’ils sont déclenchés, un appel direct à la police commence également.

Hikvision collecte également les données sensibles des personnes qu’elle filme. Il l’appelle un « dictionnaire du personnel », il comprend le statut politique, la religion et l’ethnicité ainsi que les descriptions physiques, les cheveux, les yeux, les lunettes, la tranche d’âge.

Hikvision sur liste noire

Le gouvernement américain a depuis longtemps placé Hikvision sur une liste noire du Département du commerce qui restreint l’utilisation des fonds fédéraux pour l’achat d’équipements fabriqués par l’entreprise et les exportations américaines. En novembre, la Federal Communications Commission a également introduit de nouvelles règles interdisant l’importation et la vente de futurs équipements de communication Hikvision dans le pays.

En effet, la société de surveillance est accusée de violer les droits de l’homme en favorisant l’incarcération massive de diverses minorités ethniques en Chine, dont les Ouïghours. Hikvision, face aux allégations, avait précédemment déclaré au Guardian : « Hikvision n’a jamais sciemment ou intentionnellement commis de violations des droits de l’homme ni agi intentionnellement par désintérêt et ne le fera jamais à l’avenir. »

Surveillance des Ouïghours

En 2018, l’entreprise a remporté un contrat pour installer des systèmes de reconnaissance faciale aux entrées de 967 mosquées et camps de rééducation pour les prisonniers ouïghours et les membres d’autres minorités ethniques. Les caméras Hikvision font ainsi partie d’une campagne plus large du gouvernement chinois qui utilise la technologie pour surveiller et retracer les groupes religieux et les minorités.

En effet, la structure faciale des Ouïghours a été saisie dans la base de données Hikvision, la physionomie est donc une exigence suffisante pour surveiller, arrêter ou envoyer une personne dans un camp de rééducation.

Les États-Unis maintiendront le blocus, le sénateur Marco Rubio a appelé à des sanctions contre l’entreprise responsable de la répression en Chine, et a également expliqué qu’il poursuivra la proposition en 2023. « La technologie de Hikvision joue un rôle central en permettant les violations dégoûtantes de les droits de l’homme et le génocide par le Parti communiste chinois, y compris contre des groupes tels que le Falun Gong et les Ouïghours », a déclaré Rubio dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

L’alarme du Falun Gong

L’alarme 503 correspond à « des attroupements pour troubler l’ordre dans les lieux publics ». Selon Charles Rollet, chercheur de l’Internet Protocol Video Market (IPVM), ce serait aussi le cas de l’alarme « Falun Gong », un mouvement spirituel interdit en Chine et classé comme secte par le gouvernement.

« Cela soulève des inquiétudes importantes concernant la liberté de réunion et la liberté de religion », a déclaré Rollet. « Techniquement, ces deux droits sont dans la constitution de la République populaire de Chine, en fait le gouvernement réprime très durement ces libertés. Je suis donc préoccupé par la façon dont la technologie pourrait faciliter le suivi des groupes réprimés. » L’alarme « Falun Gong » et « religion » a été retirée du site Web sans explication après que l’IPVM a contacté l’entreprise.