Ce clone de l’Apple Watch Ultra ne coûte que 45 euros

Il y a une marque indienne, dont le nom semble sûrement familier à beaucoup, qui a lancé une smartwatch plutôt particulière. Il s’agit de la Pebble Cosmos Engage, une smartwatch qui concentre son attention sur un design identique à l’Apple Watch Ultra. Est-ce vraiment une montre résistante qui peut résister à des épreuves impossibles ? Pas exactement, mais pour le prix qu’elle offre, c’est peut-être l’une des montres intelligentes bon marché les plus accrocheuses que nous ayons vues jusqu’à présent.

Apple semble, Ultra n’est pas

La première chose que nous devons préciser est que ce fabricant n’a rien à voir avec le Pebble que beaucoup connaîtront. Cette société a fini par être absorbée par Fitbit, ils ont donc cessé de fabriquer des montres à leur nom. Et cette opportunité semble avoir été voulue pour profiter de cette autre société indienne du même nom. Qu’il y ait des problèmes juridiques ou non, le Pebble actuel n’arrête pas de lancer des modèles en Inde, et sa dernière version a attiré l’attention de beaucoup.

Et c’est que la Cosmos Engage est une montre qui ne passera guère inaperçue, essentiellement parce qu’elle est identique à l’Apple Watch Ultra. La montre Apple à 1 000 $ est un objet convoité, alors que se passe-t-il si vous pouviez en avoir une pour 45 $ ? C’est plus ou moins ce que permet Cosmos Engage.

Que propose-t-il ?

La Pebble Cosmos Engage est une smartwatch avec les fonctions typiques que l’on peut trouver dans ce type de smartwatches à bas prix, cependant, elle a un design assez soigné qui offre un écran borderless, une bonne résolution, et une réplique exacte de la Watch box. Ultra.

Certaines critiques publiées sur YouTube montrent que la montre a l’air plutôt bien et que le fonctionnement de l’écran ne présente aucun type de problème, comme des défaillances de l’écran tactile, une faible luminosité ou des bords excessifs. Au contraire, ça a l’air plutôt bien.

Parmi ses caractéristiques, nous trouverons la résistance à l’eau et à la poussière avec la certification IP67 (il n’y a aucune mention de plongée comme dans la Watch Ultra), capteur de fréquence cardiaque, niveau d’oxygène dans le sang, microphone et haut-parleur pour envoyer et recevoir des appels (avec pavé numérique à l’écran ), recharge sans fil et assistant vocal. Son écran de 1,95 pouces a une résolution de 320 x 385 pixels et le niveau de luminosité atteint 600 nits.

Ça s’achète?

Pour le moment, ce Pebble Cosmos Engage n’est disponible qu’en Inde et, pour l’instant, il est introuvable chez les distributeurs internationaux. Cependant, compte tenu de son prix de 4 000 roupies (45 euros à changer), nous pensons que cela pourrait être une option très intéressante qui pourrait être très bien acceptée sur d’autres marchés, nous verrons donc si le constructeur ose le lancer à l’international .

Source: Galet

Via: gizmochina