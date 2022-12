La tempête de neige révèle un problème avec les Tesla : elles ne s’ouvrent pas avec de la glace

Les poignées Tesla sont rétractables, avant de les tirer il faut les retirer de la porte. Le problème de cette conception, c’est la glace : dès que les températures descendent en dessous de zéro et qu’un peu de givre se forme, il est difficile de récupérer la poignée.

Le rapport est venu d’un météorologue. Rachel Modestino travaille pour Weather Network, un réseau canadien qui traite des prévisions météorologiques. Rachel a posté une vidéo sur Twitter le 23 décembre d’elle essayant d’ouvrir sa Tesla. La voiture est complètement gelée à l’extérieur : ces derniers jours, certaines régions du Canada et des États-Unis ont été frappées par l’une des tempêtes polaires les plus froides de ces dernières années.

Rachel essaie d’ouvrir la Tesla mais en raison de la conception de ses portes, elle ne peut même pas ouvrir les poignées. Les voitures emblématiques d’Elon Musk ont ​​un système de poignée rétractable. Pour les faire apparaître depuis la porte il faut appuyer sur un bouton puis tirer le levier qui sort. Rachel a directement tagué Elon Musk en lui envoyant un texto : « Je parie que tu n’as pas pensé à la glace quand tu as imaginé le design Tesla. »

La solution aux poignées de porte gelées de Tesla

Le tweet est devenu viral et a été vu par plus de 10 millions d’utilisateurs. Dans les centaines de commentaires reçus sous la vidéo de Rachel, beaucoup ont conseillé au météorologue comment ouvrir une Tesla même dans des conditions glaciales. Certains ont suggéré des solutions radicales, comme le garder recouvert d’un tissu ou le mettre dans le garage. En dehors de la glace, le froid et la chaleur extrêmes ne sont pas exactement les meilleures conditions pour entreposer les appareils électroniques.

Sans penser aux investissements immobiliers, certains internautes ont expliqué à Rachel qu’il existe aussi des solutions plus simples. En fait, dans l’application Tesla, il y a deux fonctions qui servent précisément à ces cas : à l’aide de votre smartphone, vous pouvez démarrer le chauffage de l’extérieur afin de dégivrer l’application. Une fois que la voiture commence à dégivrer à distance, la poignée peut être ouverte automatiquement.

Rachel elle-même a décidé d’emprunter cette voie, comme elle l’a écrit plus tard dans les commentaires : « D’accord, c’est parti… Je ne voulais pas critiquer Elon (j’adore ta voiture). J’ai seulement posté ce tweet parce que je pensais que c’était un défaut très stupide pour le prix auquel la voiture est vendue. Maintenant j’ai appris. » Et encore : « J’ai réussi à le faire. J’avais juste besoin de mettre à jour l’application et de traverser le feu croisé de Twitter. »