Si Nintendo a annulé le Switch Pro, c’est la meilleure chose qu’ils auraient pu faire

Après de nombreuses rumeurs et fuites présumées, Nintendo a lancé le Switch OLED il y a quelque temps. Le nouveau modèle avec un écran de 7 pouces offrait une qualité d’image spectaculaire, cependant, la console n’était rien de plus qu’une version avec de légères modifications par rapport au modèle actuel à l’époque. Cela a fait que les souhaits d’un Switch Pro continuent d’être présents parmi les fans, mais maintenant il semble que tout touche à sa fin.

Nintendo a-t-il annulé la version Pro de Switch ?

Si vous pensiez que tôt ou tard la marque pourrait nous surprendre avec le lancement tant attendu de la version Pro de Switch, nous sommes désolés de vous dire que cela ne semble pas se produire de si tôt. De Digital Foundry, ils assurent que la marque aurait pu annuler les plans de développement de ce modèle, car si auparavant il y avait des développeurs qui fournissaient certains indices à cet égard, maintenant tout semble être absolument arrêté.

Selon les mots de John Linneman, il semble qu’il y avait auparavant une rumeur ou une légère idée dans l’environnement selon laquelle quelque chose qui semblait être une mise à jour de Switch vers un modèle un peu plus avancé était en cours de cuisson. Mais tout cela a disparu. La question est pourquoi?

Une annulation à temps

Il suffit de jeter un coup d’œil sur le marché pour voir qu’il existe aujourd’hui des appareils similaires à Switch qui ont un potentiel incroyable pour jouer à des jeux extrêmement exigeants. C’est la proposition que Valve a mise en place avec son Steam Deck, et que de nombreux fabricants chinois ont reproduite avec des plateformes extrêmement intéressantes, comme le GPD Win 4 ou l’AYANEO 2.

Compte tenu de la conférence actuelle, lancer une Nintendo Switch avec plusieurs changements au niveau des performances mais qui n’impliquent pas de saut de génération, serait une erreur. Laissant de côté les jeux estampillés Nintendo, la console ne serait pas en mesure d’atteindre ce point de différenciation qui l’a aidée à se démarquer et à prendre pied entre Xbox One et PS4.

Annulé pour toujours ?

Vous l’aurez compris, le fait que Nintendo ait cessé de penser à une Switch Pro n’indique pas qu’elle a cessé de penser à une nouvelle console. Le plan aura tout simplement changé, et c’est qu’il y a l’ombre d’un échec, puisque le géant n’a pas réussi à lancer deux générations réussies consécutivement ces dernières années.

Cela étant dit, nous devrons continuer à attendre tout type de nouvelles connexes, mais nous avons très peur que ce ne soit pas avant 2024 lorsque nous pourrons avoir quelque chose de clair. Le problème sera de savoir dans quelle direction aller, puisqu’à ce stade on n’imagine pas lancer une console avec la puissance d’une PS5 ou d’une Xbox Series X (Nintendo ne fait plus ça), mais ça ne peut pas être soutenu par l’idée de ​une console portable et en même temps desktop, car cela existe déjà. Personne n’a dit que remplacer le Switch allait être facile.

Source: Fonderie numérique