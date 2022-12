Découvrez AtlasOS, une version repensée de Windows 10 pour les joueurs et les PC de pommes de terre

En bref : Le marché des versions « modifiées » de Windows existe depuis un certain temps. AtlasOS s’efforce d’être la « meilleure » version de Windows 10 pour les joueurs – ou pour les plates-formes matérielles un peu obsolètes pour exécuter correctement un système d’exploitation moderne.

AtlasOS est une modification « open source » de Windows 10, une refonte du système d’exploitation PC le plus populaire qui, selon ses créateurs, a été spécifiquement « conçu pour les joueurs ». Les utilisateurs d’Atlas peuvent profiter de fréquences d’images plus élevées et d’un délai et d’une latence d’entrée réduits, selon les créateurs. Les caractéristiques du système d’exploitation, cependant, sont idéales pour les utilisateurs de systèmes bas de gamme et de machines de jeu haut de gamme.

Comme présenté sur le site officiel du projet, les principales caractéristiques d’AtlasOS incluent un nombre réduit de processus en cours d’exécution pour réduire le stress informatique sur le processeur tout en réduisant la latence du système en même temps ; plus d’espace de stockage, car l’ISO du système d’exploitation est assez petite par rapport aux images officielles de Windows ; un accent sur la confidentialité, car la télémétrie Windows a été complètement désactivée ; transparence open source, afin que les utilisateurs et les codeurs puissent vérifier quel type de modifications AtlasOS apporte réellement à Windows 10.

Par rapport à une version « stock » de Windows 10 21H1, la dernière version d’AtlasOS (0.5.2) réduit le nombre de processus en cours d’exécution de 185 à environ 35 ; L’utilisation de la RAM est également considérablement réduite, passant de 1,5 Go à 600 Mo. La latence de processus, que les créateurs d’AtlasOS appellent un « sujet collant », passe également de 3,09 à 2,55.

Atlas supprime tous les « inconvénients négatifs de Windows » qui pourraient nuire aux performances de jeu, indique la page GitHub officielle du projet, tout en améliorant la latence du système et du réseau et le décalage d’entrée en même temps. La suppression des fonctionnalités de suivi de Windows 10 semble de toute façon être une très bonne idée, mais là où AtlasOS suit un chemin douteux, c’est lorsqu’il désactive de nombreuses fonctionnalités de sécurité décrites comme « bloatware ».

AtlasOS désactive les atténuations contre les failles de sécurité matérielles dans les processeurs Intel (et AMD) modernes comme Spectre et Meltdown, en suivant le principe selon lequel « si une mesure d’atténuation de la sécurité diminue les performances, elle sera désactivée ». Comme elles ne sont pas cruciales pour les jeux, les fonctionnalités (de sécurité) standard telles que Trusted Platform Module (TPM), BitLocker, Windows Defender, la reconnaissance vocale, les points de restauration et la réinitialisation du système sont également supprimées.

En ce qui concerne la nature open-source du projet Atlas, le principal outil actuellement utilisé pour créer le Mod est NTLite – qui est un logiciel à source fermée. Les créateurs d’AtlasOS disent vouloir éventuellement fournir un script pour aider les utilisateurs à créer gratuitement une image ISO personnalisée du système d’exploitation.

L’utilité d’AtlasOS, tout bien considéré, est pour le moins discutable : les joueurs et les passionnés ont tendance à acheter le hardware le plus puissant possible (fiasco GeForce RTX 4080 mis à part), donc la promesse d’utiliser Windows 10 sur un « PC patate » est pas beaucoup d’option. AtlasOS offre moins de fonctionnalités, moins de compatibilité et moins de sécurité par rapport à Windows 10, qui ne semble pas non plus être un excellent choix pour les joueurs et les utilisateurs courants.