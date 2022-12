L’ère de la Big Tech est-elle terminée ? Parce qu’en 2022 les rois de la technologie ont perdu 433 milliards de dollars

En 2022, Big Tech a subi la plus forte baisse de sa courte histoire, et les hommes les plus riches du monde ont perdu 433 milliards de dollars.

Une fête ne peut pas durer éternellement et en effet après dix ans d’enthousiasme hystérique arrive 2022, l’année qui fait trembler la terre sous les pieds des géants. Les Big Tech ont connu la pire déficience de leur courte histoire. Et les principes de la Silicon Valley devront en quelque sorte y faire face. A commencer par les 433 milliards de dollars perdus.

Chacun a un actif net à neuf chiffres en poche, et des perspectives d’avenir peu rassurantes. Bezos perd 84 milliards, Musk 132, Zuckerberg quitte le top 10 des hommes les plus riches et chute à la 25e place. Et puis Sam Bankman-Fried qui était au sommet du monde et qui est maintenant assigné à résidence avec ses parents en Californie.

Mak Zuckerberg

Le brillant jeune homme a perdu son émail. Il a commis le péché originel fin 2021, lorsqu’il a changé le nom de son entreprise et annoncé avec beaucoup d’enthousiasme sa vision dystopique : le Métavers. La réalité virtuelle devient une obsession pour Zuckerberg qui choisit de tout investir dans un monde virtuel composé, jusqu’à récemment, d’avatars à la Sims mais sans jambes. Et tandis qu’il persévère dans sa position de visionnaire incompris, il brûle 80,7 milliards et chute dans la liste des hommes les plus riches du monde. De la 6e place à la 25e.

Le sol sous les pieds de Zuckemberg tremble en février, lorsque le cours de ses actions chute de 230 milliards en une seule journée. Un enregistrement. Le PDG s’excuse et assume l’entière responsabilité, mais uniquement en paroles. En fait, peu de temps après, il a licencié 11 000 personnes, d’un seul coup. Cependant, le bateau perd de l’eau de tous les côtés. Facebook compte de moins en moins d’utilisateurs, la plate-forme s’est transformée en un mausolée numérique pénible, et même Instagram ne peut pas gérer le contrecoup de TikTok. Il lui reste encore 44,8 milliards de dollars de valeur nette entre les mains, en fait, la société a prévu une nouvelle baisse en 2023.

Elon Musk

Peut-être qu’être l’homme le plus riche du monde suffit pour affronter son malheur avec des blagues sans goût. Elon Musk semble même finalement s’amuser alors que sa réputation s’effondre. Tout commence en avril quand il lance une offre d’achat sur Twitter, et choisit le prix en fonction des chiffres sacrés des amateurs de marijuana. C’était peut-être déjà un signal d’alarme.

Lorsque la vente commence à prendre forme, Musk recule, entame une bataille juridique et clôt le premier acte en entrant au siège de Twitter avec un évier. Les licenciements massifs commencent, l’exploitation au travail que Musk traduit en « mode hardcore ». Alors les survivants dorment au bureau, la modération des contenus est rasée sur la plateforme, puis réintègre Kanye West, malgré ses propos impardonnables. Essayez aussi avec Trump, mais l’ancien président refuse. Bref, ça fait un bruit qui se termine par un sondage autodestructeur, Musk demande à tout le monde s’il doit démissionner et les internautes disent oui.

En résumé, Elon Musk perdra 132 milliards de dollars de valeur nette en 2022. Les actions de Tesla ont chuté, plongeant de près de 70 % sur l’ensemble de l’année. D’une part ils ont été affectés par la baisse de la demande en Chine, qui a alarmé les investisseurs, d’autre part l’augmentation du coût des approvisionnements pour fabriquer des véhicules pesés. Twitter a alors donné le coup de grâce. Musk termine l’année avec 139 milliards d’actifs encore en poche.

Jeff Bezos

Jeff Bezos a lancé un grand appel à l’aide lorsqu’il a décidé de faire don de 100 millions de dollars (0,8 % de sa fortune totale) à Dolly Parton pour que la star de la country le distribue dans des œuvres caritatives. Non content, il a également organisé une interview avec CNN pour faire savoir à tout le monde que sa valeur nette serait laissée à la charité.

Sous le manteau du philanthrope, cependant, se trouve le capitaine d’industrie qui réduit ses effectifs et chronomètre ses employés dans la salle de bain. La faiblesse d’Amazon apparaît avec les premiers licenciements et, comme le rapporte le New York Times, ils pourraient n’être que le début, ils occupent en fait peut-être 10 000 autres emplois. Bezos a en effet vu en 2022 le déclin de près de 50% des actions d’Amazon, et a perdu 84,1 milliards.

Larry Page et Sergei Brin

Même Sergey Brin et Larry Page n’ont pas échappé indemne au carnage de 2022. Les fondateurs de Google et les membres actuels du conseil d’administration de la société mère Alphabet ont perdu 88 milliards de dollars. Alphabet a également ralenti l’embauche et fermé son service de streaming de jeux en nuage, Stadia.

Bill Gates

Bill Gates perd près de 29 milliards de dollars en 2022, marquant une baisse de 20 %. Même les investissements diversifiés de l’entrepreneur ne l’ont pas protégé. Son avoir le plus précieux reste les actions Microsoft, qui ont chuté de près de 30 % cette année. Alors que les revenus des services cloud ont augmenté de 24 % au cours du dernier trimestre de l’entreprise, les ventes de son système d’exploitation Windows ont chuté de 15 %. C’est dans la balance, Microsoft a également déclaré qu’il s’attend à une croissance plus lente de ses revenus dans le cloud l’année prochaine.

Ensuite, il y a eu le grand intérêt médiatique pour le divorce d’avec Melinda French Gates en 2021. Beaucoup se sont demandé comment les avoirs du couple le plus riche du monde, qui s’élevaient à 200 milliards de dollars, auraient été gérés.

Sam Bankman frit

Il était au sommet du monde et puis il a tout perdu. La valeur nette estimée de Bankman-Fried est passée de 17 milliards de dollars à moins de 1 milliard de dollars en quelques jours seulement. Selon Forbes, il pourrait désormais être plus proche de zéro.

Son empire s’est effondré en le traînant dans une cellule du tiers monde aux Bahamas. Pendant un petit moment, désormais grâce à la caution garantie par ses parents, il attendra le procès sur le canapé. Il ressemblait à la promesse futuriste du monde de la technologie et s’est plutôt avéré être le protagoniste de l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine. Ftx, son empire de crypto-monnaie de 32 milliards de dollars, s’effondre, et on ne sait même pas où est allé tout cet argent.