Les stocks de puces ont augmenté alors que la demande des consommateurs continue de baisser

Pourquoi c’est important : Au plus fort de la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises technologiques ont enregistré des bénéfices et des achats records en raison de l’essor du travail à domicile et de la scolarisation. Cependant, la plupart des hausses importantes sont suivies d’une forte baisse, et ces mêmes entreprises sont désormais confrontées à une offre excédentaire extrême de puces et d’autres produits.

En 2020, il y a eu une augmentation massive de la demande d’électronique que nous n’avions jamais vue auparavant. En raison des fermetures, des fermetures et d’autres restrictions imposées par la pandémie, les travailleurs et les étudiants ont été invités à poursuivre leur travail respectif à domicile. Bien sûr, tout le monde n’avait pas les produits nécessaires pour y parvenir, expliquant ainsi l’essor important de la demande.

Cependant, à mesure que le temps passait et que les restrictions étaient lentement levées, le besoin de tels produits a commencé à diminuer. Malheureusement pour de nombreuses entreprises, les bénéfices et les ventes records se sont finalement transformés en quantités élevées de stocks excédentaires et d’articles prenant la poussière sur les étagères des magasins. Plusieurs PDG de différents fabricants de puces et équipementiers ont fait part de leurs réflexions sur la situation actuelle à laquelle ils sont confrontés, comme le montre un rapport du Wall Street Journal.

Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, affirme que les niveaux de puces de l’entreprise sont « bien au-dessus de notre niveau cible » et que Micron est tellement affecté par la forte baisse de la demande qu’il a récemment réduit d’environ 10 % ses effectifs globaux. Enrique Lores, PDG de HP, ne s’attend pas à ce que ces problèmes se résolvent pour l’industrie avant au moins les deux prochains trimestres, mais il pense qu’il y a des signes qu’ils pourraient bientôt commencer à s’atténuer.

Les PDG d’Intel et d’AMD révèlent également les problèmes auxquels leurs sociétés respectives sont confrontées. En octobre, Pat Gelsinger d’Intel a noté : « Il est tout simplement difficile de voir de bonnes nouvelles à l’horizon. Intel a signalé une baisse de 15 % de ses ventes et une baisse de 59 % de ses bénéfices globaux pour le troisième trimestre 2022 par rapport au troisième trimestre 2021.

AMD a également souffert d’un manque de demande ces derniers mois, car il a manqué les attentes pour la nouvelle plate-forme AM5 et les processeurs ultérieurs. AMD a commencé à expédier moins de puces qu’il n’y en a de demande afin d’écouler son stock excédentaire. Pour cette raison, cependant, Su déclare que les OEM qui utilisent des processeurs AMD dans leurs ordinateurs de bureau ou portables pré-construits n’ont malheureusement pas été en mesure de reconstituer leur propre stock aux niveaux attendus.

Les fabricants de PC ne sont pas les seuls à remarquer une perte massive de la demande, car l’industrie des smartphones a également connu une baisse des ventes au cours des derniers mois. Qualcomm, le producteur des processeurs Snapdragon présents dans de nombreux téléphones Samsung, a récemment réduit les attentes en raison de la baisse de la demande de smartphones haut de gamme.

Pour le moment, les entreprises devront trouver des moyens de faire face ou de contourner entièrement la baisse soudaine de la demande. Malgré tous ces revers, de nombreux dirigeants s’attendent toujours à ce que les ventes de puces doublent d’ici 2030 et dépassent 1 000 milliards de dollars, d’autant plus que les États-Unis commencent à encourager la localisation de la production de puces.