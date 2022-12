Microsoft facilite l’utilisation des formules dans Excel et ajoute de nouvelles fonctionnalités

En bref : les formules sont indispensables pour incorporer des mathématiques dans des feuilles de calcul, mais leur utilisation dans Microsoft Excel implique une courbe d’apprentissage et peut devenir fastidieuse. Cette dernière mise à jour ajoute un peu d’automatisation pour aider les utilisateurs Web d’Excel, mais Microsoft a également ajouté de nouvelles fonctionnalités aux versions de bureau.

La mise à jour de décembre 2022 pour Excel inclut plusieurs nouvelles fonctions pour les versions Web, Windows et Mac. Les principales d’entre elles sont les fonctionnalités de remplissage automatique facultatives pour aider les utilisateurs Web à saisir des formules.

Lorsque les suggestions de formules sont activées, Web Excel suggère automatiquement les formules SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, MIN ou MAX chaque fois que les utilisateurs tapent un signe « = » en fonction du contexte. Par exemple : si le logiciel remarque une colonne appelée « Moyenne » à côté d’autres colonnes contenant des nombres, il peut automatiquement suggérer une formule pour calculer la moyenne des nombres adjacents. La fonctionnalité, actuellement disponible uniquement en anglais, pourrait faire gagner un peu de temps aux experts Excel ou aider les utilisateurs occasionnels à apprendre à saisir des formules.

« Formule par exemple » peut remplir automatiquement des groupes de cellules pour les utilisateurs qui devraient normalement ressaisir la même formule dans plusieurs lignes ou colonnes. Microsoft compare la fonctionnalité à Flash Fill, mais il peut copier des formules au lieu de texte simple.

Une autre fonctionnalité que Microsoft déploie actuellement peut indiquer aux utilisateurs si un lien vers un classeur cloud est rompu et suggérer un nouvel emplacement pour réparer le lien. La société a également doté le volet de requêtes d’une barre de recherche.

Microsoft a également ajouté quelques nouvelles fonctionnalités à Excel sous Windows. Les utilisateurs peuvent désormais appuyer sur Alt + F12 (ou Option + F12 sur un Mac) pour accéder rapidement à l’éditeur Power Query. Les Windows Insiders ont la possibilité de créer des types de données Power Query imbriqués et d’importer des données à partir de tableaux dynamiques pour la fonction « Obtenir des données à partir d’une table/plage ».

Excel permet également désormais d’insérer des images à partir de liens source dans des cellules, y compris le texte alternatif. La fonction prend en charge les formats d’image BMP, JPG/JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO et WEBP. Les utilisateurs peuvent personnaliser la taille d’une image pour remplir une cellule ou pour conserver des dimensions en pixels spécifiques.

Microsoft a inclus une feuille de calcul clarifiant quelle version d’Excel reçoit chaque nouvelle fonctionnalité. Le tableau ci-dessus affiche la nouvelle fonctionnalité tandis que ce lien ouvre le tableau complet.

