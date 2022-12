Google a créé un logiciel capable de déchiffrer même les pires écritures de médecins

Selon une étude, l’écriture bâclée dans le domaine de la santé tue plus de 7 000 personnes par an et nuit à plus de 1,5 million de patients aux États-Unis seulement.

Maintenant, même l’écriture d’un médecin ne sera pas indéchiffrable. Google a présenté une intelligence artificielle capable de comprendre et de traduire tous les types d’écriture, même les hiéroglyphes avec lesquels les recettes sont composées chaque jour.

La nouvelle fonctionnalité a été dévoilée le 19 décembre en Inde. Il est conçu pour faciliter la lecture de tous ces documents manuscrits difficiles à interpréter. Il sera disponible sur l’application Google Lens, l’outil de Google capable de traduire des langues et de reconnaître différents objets, disponible dans la barre de recherche de l’application.

Comment fonctionne l’intelligence artificielle de Google

Pour déchiffrer une écriture manuscrite, il suffit de cadrer la feuille écrite avec la caméra du smartphone. Le système commencera alors la reconnaissance de l’écriture manuscrite. Vous pouvez également utiliser des photos prises précédemment enregistrées sur votre appareil. Une fois l’image traitée, l’application détectera et mettra en évidence les médicaments mentionnés dans la note, a montré un cadre de Google lors de sa présentation.

« Cela fonctionnera comme une technologie pour aider à la numérisation des dossiers de santé manuscrits. Cependant, aucune décision médicale ne sera prise uniquement sur la base des résultats fournis par cette technologie », a expliqué Google.

Quand sera-t-il disponible?

Manish Gupta, directeur de recherche chez Google India, a expliqué que « beaucoup de travail reste à faire avant que le système ne soit prêt pour le monde réel ». La fonction est actuellement un prototype pas encore prêt pour le public, mais il a déjà été testé avec 100 langues différentes.

Il fera ses débuts en Inde, un marché clé pour Google, en fait il a déjà accumulé plus d’un demi-milliard d’utilisateurs dans le pays, même si ces derniers mois, le géant américain a été rappelé à plusieurs reprises par les autorités antitrust indiennes.

Après avoir été testée en Asie du Sud-Est, la nouvelle fonctionnalité sera également disponible sur le marché occidental. En effet, l’intelligence artificielle de Google Lens vise à simplifier la digitalisation dans des secteurs complexes comme la santé publique. Non seulement cela, au-delà du domaine médical, comme l’expliquent les responsables, cela pourrait s’avérer être une solution utile dans la vie de tous les jours.

L’écriture qui tue

Une étude de l’Institut de médecine des Académies nationales des sciences publiée en 2006 a montré comment l’écriture manuscrite des médecins provoque la mort des patients. Selon ce rapport, l’écriture bâclée des professionnels de la santé tue plus de 7 000 personnes par an, et plus de 1,5 million d’Américains ont pris les mauvais médicaments ou les mauvaises doses en raison d’ordonnances mal rédigées.

Au-delà des clichés, le problème est l’écriture humaine souvent indéchiffrable, comme l’expliquent les auteurs de la recherche. « L’écriture illisible est une cause majeure de gaspillage et de danger dans les soins médicaux, mais les efforts pour améliorer la sécurité et l’efficacité de la communication écrite doivent aborder la situation de manière systématique et supposer que les problèmes sont inhérents à l’écriture humaine moyenne, les médecins ne sont pas une sous-population particulière . » C’est précisément pour cette raison qu’il est nécessaire de pousser de plus en plus vers la numérisation des recettes dans le secteur de la santé.