Le moniteur 500 Hz d’Alienware en fuite avant la révélation du CES

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les taux de rafraîchissement de l’affichage ne cessent de s’accélérer. La dernière entreprise à rejoindre le club exclusif 500Hz est Alienware, dont le moniteur IPS extrêmement rapide qui doit être dévoilé au CES la semaine prochaine est apparu dans une fuite.

utilisateur Twitter Chi11eddog a partagé une image de l’Alienware AW2524H. Comme avec la plupart des écrans ultra-rapides, le moniteur IPS dispose d’un taux de rafraîchissement de 1920 X 1080. Il peut atteindre 480 Hz en mode natif en utilisant DisplayPort et atteindre 500 Hz avec DisplayPort et un petit overclock.

Moniteur de jeu Alienware 500Hz

AW2524H

IPS RAPIDE

1920 X 1080 à 480 Hz (natif avec DP) / à 500 Hz (OC avec DP)

CES 2023 pic.twitter.com/nSUghCUo9l – chi11eddog (@g01d3nm4ng0) 27 décembre 2022

Le nom du moniteur suggère qu’il comportera un écran de 25 pouces ou 24,5 pouces de diagonale. Il a également le logo et le texte rétroéclairés familiers de l’entreprise à l’arrière qui ressemblent à plusieurs moniteurs Alienware, y compris notre premier choix pour les cartes graphiques haut de gamme : l’Alienware AW3423DW, un moniteur OLED 1440p Ultrawide 175Hz de 34 pouces.

Ce n’est pas le premier écran 500 Hz à arriver. En mai, Nvidia a utilisé son discours d’ouverture Computex 2022 pour révéler un moniteur Asus avec le même taux de rafraîchissement. Nvidia a déclaré que l’Asus Rog Swift 500Hz (ci-dessous) était le premier moniteur G-sync 500Hz au monde. Mais contrairement au modèle d’Alienware, il utilise une dalle TN.

Il y avait aussi le moniteur 1080p de 27 pouces que BOE a annoncé comme ayant le premier écran 500 Hz au monde en janvier. Il offre un temps de réponse de 1 ms, le prise en charge d’une connexion eDP à 8 voies et une véritable gamme de couleurs 8 bits, bien qu’il soit encore au stade de prototype et n’ait pas encore reçu de version complète.

Si 500 Hz n’est pas assez rapide pour vous, le fabricant AU Optronics, qui a fourni le panneau de l’Asus Rog Swift 500 Hz, a déclaré en juin qu’il prévoyait un écran eSports à 540 Hz. Et au début du mois, BOE (encore une fois) a présenté un écran d’ordinateur portable de 16 pouces lors de la conférence mondiale de l’industrie de l’affichage en Chine avec un taux de rafraîchissement maximal de 600 Hz.

Tous ces panneaux à taux de rafraîchissement très élevé s’adressent directement aux joueurs à la recherche d’un avantage supplémentaire dans les sports électroniques et les jeux de compétition, tels que CS: GO, Valorant et Overwatch 2. Par coïncidence, après la sortie du monstrueux RTX 4090, Blizzard a dû augmentez le plafond d’images par seconde d’Overwatch 2 à 600 FPS.