Intel réorganise sa division GPU, reste attaché à Arc

Pourquoi c’est important : Le lancement troublé d’Arc Alchemist a suscité des rumeurs selon lesquelles Intel pourrait abandonner ses tentatives de devenir le troisième pilier du marché des cartes graphiques dédiées. La société dément ces rumeurs, alors même que la réorganisation interne intensifie les spéculations sur le sort des futurs GPU d’Intel.

Intel a récemment annoncé la scission de son groupe de calcul accéléré (AXG) en deux pour mieux se concentrer sur les marchés des graphiques grand public et des centres de données. Raja Koduri, le fondateur d’AXG, sera à nouveau l’architecte en chef d’Intel pour coordonner les divisions CPU, GPU et AI.

L’équipe graphique grand public du groupe – en charge des cartes graphiques dédiées Intel Arc – rejoindra le groupe Client Computing d’Intel. Les équipes de calcul accéléré rejoindront le centre de données et le groupe IA – un autre marché important côté entreprise pour le traitement graphique. Nvidia domine les deux marchés.

Il est facile d’interpréter cette réorganisation et cette réaffectation comme un mauvais signe pour les GPU Arc, mais Intel maintient qu’il n’a pas l’intention de mettre fin à la marque. La société affirme qu’elle continuera à soutenir la ligne Alchemist et prévoit toujours de lancer ses successeurs – Battlemage et Celestial – dans les années à venir.

Intel a dû retarder les cartes graphiques Alchemist plusieurs fois avant de les expédier au milieu de 2022, et elles n’ont pas eu d’impact significatif sur la part de marché de Nvidia et d’AMD. L’Arc 380 d’Intel s’est avéré décevant par rapport à d’autres GPU bas de gamme comme la Radeon RX 6400 d’AMD ou la GTX 1650 de Nvidia. Pendant ce temps, les A750 et A770 d’Intel se comparaient quelque peu favorablement aux cartes de milieu de gamme de Nvidia d’un et deux ans auparavant, suggérant les retards mis Intel derrière la courbe.

Au lancement, l’une des faiblesses les plus importantes d’Arc Alchemist était ses performances décevantes dans les jeux DirectX 11 et DirectX 9. Intel s’est principalement concentré sur les performances de DirectX 12 pour jouer aux derniers titres, mais de nombreux jeux récents utilisent encore DirectX 11. Counter-Strike : Global Offensive – le jeu le plus populaire sur Steam malgré son âge – utilise toujours DirectX 9. L’entreprise a dû jouer rattrapage pour améliorer les performances des jeux plus anciens, mais ses nombreuses mises à jour de drivers à cet effet suggèrent qu’Intel n’abandonne pas encore.

Le géant des puces a déclaré à Tom’s Hardware que, même s’il s’est engagé à expédier Battlemage, il ne fixera pas encore de dates de sortie fermes. Les retards qui ont tourmenté Alchemist ont appris à Intel à être plus prudent avec les promesses alors qu’il entre dans une nouvelle arène.