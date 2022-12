Intel a peut-être annulé les processeurs de bureau Meteor Lake au profit d’une actualisation de Raptor Lake

Moulin à rumeurs : Les rumeurs de l’année dernière ont brossé un tableau tumultueux du développement des processeurs Intel Meteor Lake de 14e génération. Les dernières informations vont encore plus loin concernant les difficultés d’Intel à passer de son architecture CPU actuelle.

Les dernières rumeurs concernant les processeurs Intel de 14e génération suggèrent que la société a annulé les déclinaisons de bureau de Meteor Lake. La série à venir pourrait avoir du mal à égaler, et encore moins à dépasser, les fréquences de fréquence de Raptor Lake.

Les rumeurs de novembre indiquaient qu’Intel ne prévoyait pas de publier de processeurs Meteor Lake en 2023. Au lieu de cela, la société remplirait l’emplacement de produit 2023 avec une actualisation de sa dernière gamme Raptor Lake avec de modestes améliorations de performances. Meteor Lake ferait ses débuts en tant que série de processeurs pour ordinateurs portables en 2024 avec les processeurs de bureau Arrow Lake de 15e génération, avec une série de bureaux Meteor Lake à suivre éventuellement.

Cependant, le leaker de confiance @OneRaichu a déclaré cette semaine qu’il n’y aurait peut-être jamais de processeurs de bureau Meteor Lake. Les processeurs de 14e génération sont censés marquer la transition d’Intel vers une architecture basée sur des tuiles, qui est similaire à la conception « chiplet » qu’AMD utilise pour ses processeurs récents, mais Intel pourrait avoir du mal à maintenir des performances de classe ordinateur de bureau au milieu du changement.

MTL-S semble peut-être annulé. » – Raichu (@OneRaichu) 23 décembre 2022

Une bonne nouvelle, cependant, est qu’Intel confirme que Meteor Lake prendra en charge l’encodage hardware AV1. Les GPU dédiés Arc Alchemist de la société ont été les premiers à proposer un encodage AV1 hardware, tandis que les GPU RDNA3 d’AMD et Ada Lovelace de Nvidia ont rapidement suivi. Les processeurs ont encodé AV1 via le logiciel pendant un certain temps, mais seuls les derniers GPU peuvent effectuer la tâche via le hardware.

Le nouveau format permet une compression plus efficace que VP9 ou H.264, mais contrairement à H.265, il est également libre de droits. AV1 aidera les entreprises et les particuliers à produire un contenu vidéo plus clair à moindre coût et plus efficacement. Actuellement, il nécessite un hardware relativement récent pour encoder ou décoder, mais le prise en charge du format se développe rapidement.

Meteor Lake est censé combiner le nœud de processus Intel 4 sur sa tuile de calcul avec le nœud 3 nm de TSMC sur la tuile GPU. La série peut également comporter des GPU intégrés prenant en charge le ray tracing basé sur les capacités de ray tracing d’Arc Alchemist.

De plus, les processeurs de 14e génération devraient passer à un nouveau socket. Raichu spécule qu’il peut prendre en charge trois générations de processeurs comme le LGA 1700, qui prend en charge les processeurs Intel de 11e, 12e et 13e génération.