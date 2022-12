LG a de nouvelles barres de son pour 2023 avec Atmos et sans câbles

Comme chaque année, LG est le premier à se lever tôt pour le CES. Le constructeur coréen a été l’un des premiers à ouvrir la boîte à surprises préparée pour le salon de Las Vegas, et a commencé par la présentation de ses nouvelles barres de son. Le point culminant sera, comme toujours, sa nouvelle gamme de Smart TV, mais pour cela il faudra patienter encore un peu.

Nouvelles barres de son LG SC9 et SE6

Les nouvelles propositions du constructeur visent un bien commun : simplifier les choses pour l’utilisateur afin qu’il puisse profiter du meilleur son sans pratiquement rien faire. Pour ce faire, ces nouvelles barres de son sont synchronisées avec les téléviseurs LG pour combiner les haut-parleurs du téléviseur et les propres haut-parleurs de la barre de son avec l’idée de créer un orchestre parfait entre les deux.

Si c’est de là que vient le nom de la technologie, WOW Orchestra, qui sera chargé d’utiliser les deux canaux audio pour créer une scène sonore plus large, avec de la hauteur, de la profondeur et plus de puissance. Ainsi, nous pouvons profiter de la qualité Dolby Atmos et IMAX avec la technologie DTS:X.

sans fil

Une autre caractéristique très frappante est que grâce à la technologie WOWCAST, ces modèles 2023 pourront se connecter sans fil aux téléviseurs LG afin que vous puissiez profiter de la barre de son sans câbles de connexion, n’ayant besoin que d’une prise pour fonctionner. Ceci est particulièrement intéressant et confortable pour ceux qui ont leur Smart TV accroché au mur et qui souhaitent placer la barre de son dans une zone plus basse.

Préparé pour la plus haute demande

Estos modelos llegan especialmente equipados, ya que con la tecnología AI Sound Pro de la marca se puede conseguir ecualizaciones perfectas de manera automática, ya que el equipo se encarga de detectar automáticamente si estamos viendo una película, un evento deportivo, jugando a juegos o escuchando Musique.

Au niveau du jeu, il comprend également de nouvelles fonctionnalités, et il offre désormais une compatibilité avec VRR et ALLM, ce qui est un complément parfait pour ceux qui jouent avec des consoles de nouvelle génération, surtout s’ils le font en 4K et 120 Hz.

Deux modèles et deux tailles

La barre de son SC9 est le modèle le plus grand et le plus avancé, et la SE6 le plus compact. Dans tous les cas, le SE6 comprend quatre radiateurs passifs avec lesquels obtenir d’excellentes basses, et en plus, il est également compatible avec Dolby Atmos, c’est donc aussi une équipe à prendre en compte.

Prix ​​et date de sortie

Pour le moment cette première présentation des barres de son ne nous a pas laissé beaucoup plus de détails, il faudra donc attendre leur présentation complète au CES pour en savoir plus à leur sujet.

Source: LG