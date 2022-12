Quand le premier SMs a-t-il été envoyé ?

Choisissez votre réponse et le bon choix sera révélé.

Le jour même où « I will always love you » de Whitney Houston a atteint les palmarès en tant que chanson n°1 aux États-Unis, et « Home Alone 2 » en tête du box-office, l’architecte logiciel de 22 ans Neil Papworth a envoyé le premier SMs .

Bien que la technologie ait été conçue par Friedhelm Hillebrand et Bernard Ghillebaert en 1984 chez GSM Corporation, le premier message SMs a été envoyé en décembre 1992 par l’architecte logiciel du groupe Sema, Neil Papworth, qui a utilisé un ordinateur pour envoyer par SMs « Joyeux Noël » sur le réseau GSM de Vodafone dans le Royaume-Uni, où il a été reçu par un employé de Vodafone utilisant un combiné Orbitel 901.

« Je ne sais pas s’ils pensaient vraiment que ça allait être important », a déclaré Papworth à Sky News.

L’année suivante, en 1993, les téléphones mobiles GSM de Nokia ont été les premiers à prendre en charge les SMs grand public.

En 1995, le trafic réseau totalisait à peine 0,4 message par client GSM et par mois. Ce nombre a finalement grimpé en flèche et en 2010, on estimait que 6,1 billions de SMs avaient été envoyés, soit une moyenne de 193 000 SMs par seconde.

Aujourd’hui, des milliards de SMs continuent d’être envoyés chaque jour, bien que la messagerie texte grand public se soit orientée vers des applications telles que WhatsApp, iMessage, Discord, WeChat ou Telegram.