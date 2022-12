Le bloc-notes aura bientôt des onglets

Après le succès des onglets au sein de l’explorateur de fichiers de Windows 11, il semble qu’ils ne seront pas les seuls. Le géant de Redmond prépare depuis un certain temps l’arrivée des onglets sur une application très appréciée qui a beaucoup retenu l’attention ces derniers temps. Le bloc-notes, en plus de recevoir un thème sombre et d’autres améliorations, recevra bientôt des onglets pour ouvrir plusieurs instances.

Un développeur Microsoft filtre les onglets dans le Bloc-notes

Les plus vétérans du lieu se souviendront d’une autre utilisation des onglets. C’était l’année 2017 et le géant de Redmond testait une idée curieuse, Sets. Il a ajouté des onglets à différentes applications et éliminé le besoin d’ouvrir plusieurs fenêtres de la même application.

L’idée de Windows 10 des onglets regroupait les fenêtres dans une seule fenêtre à onglets, permettant à plusieurs instances du Bloc-notes et d’autres applications d’être dans une seule fenêtre. Cette fonctionnalité a été abandonnée en 2019 car Microsoft rencontrait des problèmes techniques en interne, selon des sources.

Microsoft semble maintenant travailler sur la prise en charge des « onglets » pour l’application Bloc-notes. Selon une capture d’écran publiée par un ingénieur Microsoft qui l’a partagée par erreur. Cette fonctionnalité semble être à un stade précoce de développement et il y a un avertissement dans l’application. Il parle de l’accord confidentiel de ne pas discuter ou partager la propriété avec le public.

C’est formidable de voir la prise en charge des onglets s’étendre au-delà de l’Explorateur de fichiers et dans une application aussi populaire que le Bloc-notes. Cela peut ne pas sembler être un gros problème pour de nombreux utilisateurs, mais pouvoir organiser plusieurs instances du Bloc-notes avec des onglets au lieu de s’appuyer sur des fenêtres séparées sera beaucoup plus productif.

Il convient également de noter que la prise en charge des onglets contribuera à améliorer les performances. Par exemple, les onglets de l’Explorateur de fichiers utilisent beaucoup moins de RAM. Bien sûr, cela est subjectif et va être différent pour toutes les configurations, mais l’intégration d’onglets réduira certainement la consommation de mémoire.