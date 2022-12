Vous pouvez récupérer Death Stranding gratuitement sur Epic Games Store pendant les prochaines heures

En un mot: Epic Games Store joue le rôle du Père Noël cette année en offrant l’un des plus grands jeux de ces derniers temps. L’offre s’est avérée si populaire qu’elle a temporairement planté les serveurs du site. Death Stranding de Hideo Kojima peut actuellement être téléchargé et conservé pour toujours sans vous coûter un centime, mais assurez-vous d’agir rapidement si vous voulez une copie, car la vente ne dure que quelques heures de plus (jusqu’à 8 h PT / 11 h HE le 26 décembre ).

Death Stranding était l’un des jeux les plus attendus lors de sa sortie sur PS4 en 2019 (la version PC est arrivée en 2020). L’aventure en monde ouvert et son casting de stars ont été acclamés par la critique – c’était le meilleur titre de PC Gamer en 2020 – mais le gameplay et les mécanismes uniques signifient que ce n’est pas pour tout le monde, c’est pourquoi le cadeau gratuit d’Epic est si attrayant ; il n’est pas nécessaire de risquer de l’argent sur quelque chose que vous pourriez ne pas aimer.

Epic a commencé l’affaire en offrant le plus récent Death Stranding Director’s Cut. Cependant, il semble que l’offre se soit avérée plus populaire que prévu. Tout comme le cadeau GTA V en 2020, le grand nombre de personnes essayant d’accéder au service l’a surchargé. Une fois l’Epic Games Store revenu, le cadeau était passé à l’édition de base de Death Stranding. C’est toujours une bonne offre, et les propriétaires du jeu de base peuvent passer au Director’s Cut pour seulement 6 $ en profitant de la vente de Noël Steam actuelle.

L’Epic Game Store offre un jeu différent chaque jour dans le cadre de sa vente de vacances. Il y a eu de grands noms sur la liste, notamment Wolfenstein: The New Order, Sable et Metro Last Light Redux. Il y a quatre autres titres offerts avant la fin, dont le suivant arrive dans quelques heures lorsque l’offre Death Stranding expire.

Si vous voulez voir si Death Stranding est à la hauteur du battage médiatique, l’offre se termine à 11 h 00, heure normale de l’Est, vous feriez donc mieux d’agir rapidement. Il existe également une multitude d’autres réductions de vacances sur le magasin et Steam; Découvrez certaines de ces offres exceptionnelles sur le site de Valve.