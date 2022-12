Une fuite massive révèle la roadmap de Google Pixel jusqu’en 2025

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans un nouveau rapport d’Android Authority, une source anonyme vient de divulguer l’intégralité de la roadmap de Google pour les téléphones Pixel jusqu’en 2025. Le géant de la recherche publiera plusieurs nouveaux modèles dans les années à venir, y compris des modèles Pro plus petits et (potentiellement) plusieurs pliables.

Google lancerait deux téléphones lors de son événement I/O au printemps – le Pixel 7a et le très attendu Pixel Fold. Le Pixel 7a (nom de code ‘lynx’) devrait avoir le même PDSF que son prédécesseur, à 449 $, mais apporter une multitude d’améliorations, notamment un taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz, le nouveau SoC Tensor G2, un hardware de caméra amélioré et une recharge sans fil .

Comme vous vous en doutez, le Pixel Fold (nom de code « felix ») ne sera pas aussi abordable. Des fuites indiquent qu’il coûtera 1 799 $, ce qui se trouve être le prix de lancement du Samsung Galaxy Z Fold 4. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure le pliable de Google peut rivaliser avec une alternative plus largement disponible qui sera fortement réduit d’ici là.

Vers octobre, le géant de la recherche publiera ses modèles grand public mis à jour – le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Ceux-ci comprendront probablement une nouvelle puce Tensor G3 et un capteur de caméra principal amélioré avec prise en charge HDR échelonnée. Le rapport mentionne également que le Pixel 8 pourrait devenir plus compact, ce qui indique qu’il aura un écran plus petit que le panneau de 6,3 pouces du Pixel 7.

Google pourrait décider de ne pas lancer le Pixel 8a (nom de code « akita ») en 2024, en fonction des ventes du Pixel 7a. Au lieu de cela, la société envisage de sortir des téléphones de la série A tous les deux ans, similaires à la gamme iPhone SE d’Apple, si cela existe toujours.

Contrairement à sa stratégie actuelle, des rumeurs indiquent que Google lancera trois nouveaux modèles à l’automne 2024. Alors que les Pixel 9 et Pixel 9 Pro vanille auront des facteurs de forme similaires à leurs prédécesseurs, un modèle « Pro » plus compact aurait rejoins-les. Il comportera un écran de 6,3 pouces mais conservera la plupart des fonctionnalités de la déclinaison Pro plus grande, y compris probablement un système de caméra haut de gamme et un taux de rafraîchissement plus rapide. Comme on pouvait s’y attendre, tous seront alimentés par un tout nouveau SoC Google Tensor G4, probablement développé une fois de plus avec Samsung.

Les plans de Google pour 2025 sont un peu moins clairs pour le moment. La société envisage de lancer un téléphone pliable de style flip semblable au Samsung Galaxy Z Flip 4. Il serait rejoint par trois téléphones non pliables – le Pixel 10 de base et deux modèles Pro. Cependant, il pourrait également ignorer complètement le téléphone à clapet et lancer quatre modèles avec un design (form factor) traditionnel, y compris des déclinaisons vanille petites et grandes et des modèles Pro dans des tailles plus petites et plus grandes. Cela refléterait à nouveau la stratégie actuelle d’Apple pour les iPhones haut de gamme.

Enfin, le sort d’un successeur de Pixel Fold est en suspens en ce moment. Google attendrait de voir l’accueil du marché pour son premier pliable avant d’investir plus d’argent dans le projet.