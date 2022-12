Facebook avoue sa culpabilité dans le scandale de Cambridge Analytica : 87 millions d’utilisateurs impliqués

Grâce à Facebook, la société Cambridge Analytica a collecté des informations qui ont ensuite servi à influencer la campagne pour l’élection du président des États-Unis en 2016, lorsque la victoire a été attribuée à Donald Trump.

Il y a un avant et un après l’affaire Cambridge Analytica. Le scandale qui a braqué les projecteurs sur l’utilisation des données personnelles des utilisateurs. Après six ans, un arrêt complet a été fait et Meta a accepté de payer 725 millions de dollars pour régler l’affaire.

« Il s’agit de la plus grande récupération jamais enregistrée dans un recours collectif en matière de confidentialité des données et du montant le plus élevé que Facebook ait jamais payé pour régler un recours collectif privé », ont expliqué les avocats des plaignants, Derek Loeser et Lesley Weaver.

Le scandale Cambridge Analytica

Tout commence en 2018 lorsque Christopher Wylie, ancien employé de Cambridge Analytica, décide de prendre la parole. Il révèle que les informations personnelles de 87 millions d’utilisateurs de Facebook avaient été utilisées à des fins de profilage politique, un stratagème susceptible de mettre en péril l’élection présidentielle américaine de 2016 en faveur de Trump.

Les protagonistes du scandale sont deux, Cambridge Analytica, la société anglaise spécialisée dans le marketing en ligne, et Facebook, le vivier de données personnelles. A travers une enquête ThisIsYouDigitalLife, diffusée sur le réseau social, Cambridge Analytica collecte les données des utilisateurs qui acceptent de répondre aux questions du test. Mais ce n’est pas tout : pendant qu’un utilisateur passe le test, les données personnelles de ses proches et amis sont également collectées.

Comment les données des utilisateurs ont-elles été utilisées ?

Maintenant, le sale boulot commence. L’entreprise commence à enregistrer et à tout sauvegarder, les likes, les publications, les commentaires, les recherches, puis allume la machine algorithmique. Il l’alimente avec toutes les données qu’il collecte et publie des messages ciblés qui font appel aux peurs et aux intérêts des utilisateurs, en essayant d’influencer l’opinion politique. En quelques mots, il déforme la réalité sur la base d’informations Le plan fonctionne et influence en fait de manière décisive la campagne électorale de Trump en 2016. De plus, la même stratégie semble avoir également été utilisée lors de la campagne électorale du Brexit.

Des informations sur l’utilisation abusive des données sont révélées grâce à Christopher Wylie, et le 17 mars 2018, The Guardian et The New York Times publient simultanément des articles accusant Facebook d’utiliser les données des utilisateurs. Meta s’excuse et en 2019 l’amende de la Federal Trade Commission arrive : 5 milliards.

Quelques mois plus tard, Facebook a accepté de payer une amende de 500 000 dollars au bureau du commissaire à l’information du Royaume-Uni pour avoir exposé les données de ses utilisateurs à un « risque sérieux de préjudice », la même année, Cambridge Analytica a déposé son bilan.

L’accusation et l’entente avec Meta

Meta est coupable car il n’a pas informé de manière exhaustive et transparente ses utilisateurs de la manière dont il a partagé des données avec des développeurs tiers. Les avocats ont expliqué que Facebook avait trompé les utilisateurs en leur faisant croire qu’ils pouvaient garder le contrôle sur les données personnelles, alors qu’en fait, il permettait l’accès à des milliers d’étrangers. Pour cette raison, il a maintenant accepté de payer 725 millions de dollars pour clore l’affaire.

« Ce règlement historique apportera un soulagement significatif aux plaideurs du recours collectif », ont déclaré Derek Loeser et Lesley Weaver. Meta a expliqué que sa décision avait été prise « dans le meilleur intérêt de notre communauté et de nos actionnaires. Au cours des trois dernières années, nous avons réorganisé notre approche de la confidentialité et mis en place un programme de confidentialité complet ».