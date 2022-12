Intel Core i9-13900K overclocké au record mondial de 9 GHz, le TDP de base de 150 W du modèle KS révélé

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Nous savons que le nouveau processeur phare d’Intel, le Core i9-13900K, est une bête de CPU, et maintenant Asus a montré exactement ce dont il est capable avec les bonnes personnes et le bon équipement. Une équipe d’overclockeurs a poussé la puce à plus de 9 GHz, un nouveau record du monde et en fait le premier processeur à franchir le cap des 9 GHz.

Les overclockeurs Jon Sandström, Pieter Plaiser et leur équipe ont établi le record dans un bureau Asus à Taiwan au début du mois. Utilisant un système à banc ouvert avec une carte mère Asus ROG Maximus Z790 Apex, le Core i9-13900K, qui a une accélération maximale de 5,8 GHz, a été poussé à 9,009 GHz. Il a pu exécuter Pifast pendant 6,85 secondes et SuperPi 32M pendant 3 minutes, 3 secondes et 778 millisecondes.

C’est plus de 9000!!!! Les overclockeurs d’ASUS ont franchi la barrière des 9 GHz, pulvérisant leur propre précédent record de fréquence CPU. Avec cela, le ROG Maximus Z790 Apex a 14 records du monde et 29 scores GFP, ce qui en fait le champion record du Z790.🏆 @intel @IntelGaming pic.twitter.com/hVs4uJTqdb – ROG mondial (@ASUS_ROG) 21 décembre 2022

L’équipe a atteint son record du monde, qui est désormais en tête des classements HWBOT, en désactivant tous les cœurs efficaces et l’hyperthreading du Core i9-13900K, ne laissant que les huit cœurs de performance et les huit threads.

Sans surprise, la puce a atteint sa vitesse record en utilisant de l’azote liquide (LN2), bien que, dans ce cas, elle ait été combinée à de l’hélium liquide pour ramener la température à -196 degrés Celsius (-320,8 Fahrenheit) avant de la pousser à – 250,2 °C (-418,36 degrés Fahrenheit).

En octobre, la puce Core i9-13900K a battu le record du monde d’overclocking en atteignant 8,8 GHz, devançant les 8,7 GHz (8 722,78 MHz) atteints par le FX-8370 d’AMD qui était invaincu depuis près d’une décennie.

Nous avons appelé l’Intel Core i9-13900K chaud et affamé dans notre test du produit phare actuel de Raptor Lake, en lui attribuant un score décevant de 75.

Il sera certainement intéressant de voir si le record d’overclocking sera à nouveau battu lorsque l’Intel Core i9-13900KS arrivera l’année prochaine. Il devrait y avoir une version spéciale du processeur pouvant atteindre 6 GHz sans nécessiter de réglage manuel.

L’Intel Core i9-13900KS apparaît en fait dans la vidéo d’overclocking – peu susceptible d’être un accident de la part d’Intel – dans une liste CPU-Z où le nom du produit est le Core i9-13900K, suggérant que la version KS est un modèle pré-binné. Selon Omgpu.com, la puce est affichée avec un TDP maximum de 150 W, bien qu’il ne s’agisse que de la puissance de base du processeur (PL1), de sorte que la puissance turbo maximale (MTP/PL2) sera probablement plus élevée. A titre de comparaison, le Core i9-13900K a un TDP de base de 125W et un TDP max de 253W.