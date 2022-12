La Xbox Series X | S se serait vendue environ 20 millions

D’après les données de début décembre, la génération actuelle de consoles Xbox Series X|S s’est vendue à environ 20 millions d’unités dans le monde, selon VGChartz. À titre de comparaison, la PlayStation 5 de Sony s’est déjà vendue à quelque 28 millions d’unités, selon la même source. La console Switch de Nintendo, mise en vente en mars 2017, s’est déjà vendue à plus de 118 millions d’unités.

La Xbox Series X | S se serait vendue à près de 10 millions d’unités en 2022

Selon les données de VGChartz, étant donné que Microsoft ne fournit pas de données officielles, la console Redmond a recueilli de bonnes données. Les chiffres jusqu’à présent cette année sont les suivants :

Nintendo Switch-16,49 millions

PlayStation 5-11,26 millions

Xbox Series X|S-8,99 millions

La Xbox Series X|S s’est maintenant vendue à plus de 20 millions d’unités dans le monde au cours de la semaine se terminant le 3 décembre.https://t.co/gUTSRVWiFm#VGChartz #Xbox #XboxSeriesX #XboxSeriesS #XboxSeries pic.twitter.com/DZTHhq1jaA – VGChartz (@VGChartz) 19 décembre 2022

Oui, la Xbox occupe la troisième place, même si ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. Selon ces données, il a déjà vendu au moins un tiers des unités vendues par la Xbox One au cours de toute sa durée de vie utile, qui était de 50 à 60 millions, en un peu plus de deux ans. Il semble que la stratégie avec la Xbox Series S ait été un succès basé sur les résultats.

Tout au long de l’année, nous avons rapporté des chiffres de vente impressionnants pour la série X|S, ce qui suggère que la console pourrait gagner du terrain sur la concurrence. Dans certains cas, il s’agit principalement de la Xbox Series S plus abordable, car de nombreux joueurs nouveaux dans l’écosystème Xbox trouvent une offre intéressante dans la Xbox nouvelle génération plus petite et plus abordable.

Dans l’ensemble, la série X | S a connu une bonne année 2022 malgré le manque de versions de jeux propriétaires de Microsoft et Xbox Game Studios. Il sera intéressant de voir ce qui se passera l’année prochaine. Pour le moment, ils ont de bonnes données pour célébrer les vacances de Noël. Nous verrons s’ils amènent Activision-Blizzard l’année prochaine pour renforcer la division.