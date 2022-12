Ce plugin Chrome répond automatiquement sur Twitter avec GPT-3 AI

L’intelligence artificielle d’OpenIA en laisse plus d’un bouche bée. Son système de réponse automatique est capable de nous surprendre avec presque toutes les questions que nous posons, et cela attire tellement l’attention que beaucoup n’ont pas hésité à commencer à travailler avec l’outil pour donner vie à des utilitaires extrêmement intéressants. Et si quelqu’un pouvait répondre pour vous aux tweets que vous recevez ?

tweetGPT, le bot automatique de Twitter

Ce plugin Chrome particulier utilise l’API OpenIA pour répondre automatiquement aux tweets des gens. La particularité est que son créateur ne l’a pas programmé pour être autonome, mais qu’il doit y avoir une intervention humaine pour répondre à chaque tweet.

Cette action consistera simplement à appuyer sur un nouveau bouton qui apparaît dans l’interface Twitter une fois que vous avez installé le plugin dans Chrome. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l’IA génère une réponse aléatoire qui peut être positive, négative, controversée ou autre. Si la réponse ne vous convainc pas, vous pouvez cliquer à nouveau pour en générer un autre avant d’envoyer définitivement le tweet.

Peuvent-ils vous bannir ?

Compte tenu de la complexité des choses sur Twitter, l’utilisation d’un bot pour répondre aux gens pourrait ne pas trop plaire aux gens d’Elon Musk, cependant, le plugin fonctionne comme une extension Chrome pour remplir le champ de texte sur le propre site Web de Twitter, et il n’écrira que une réponse si nous cliquons sur un bouton spécifique.

En principe, cela ne devrait déclencher aucun type d’alarme dans le service, donc votre compte serait en sécurité, cependant, vous savez très bien que cela charge complètement l’expérience du réseau social. Permettre à un bot de répondre de manière désintéressée et sans perspective humaine n’est pas correct, sans compter que vous tromperiez l’autre partie impliquée en lui faisant croire qu’il y a quelqu’un qui répond avec des arguments.

Pouvez-vous dire quand une IA répond ?

Il fallait s’attendre à ce que les premiers cas de réponses automatiques sur Twitter commencent à apparaître, et la vérité est qu’il ne semble pas trop difficile de les détecter. Il est également vrai qu’il y a certaines réponses qui n’auraient pas de sens dans une vraie réponse, et c’est que le bot échoue dans quelque chose d’extrêmement humain : l’ironie.

Dans ce tweet, vous pouvez parfaitement voir comment une publication ironique avec des touches humoristiques reçoit une réponse profonde qui ne correspond en rien à l’intention de la personne qui a entamé la conversation.

Si vous êtes intéressé par ce plugin, nous vous laissons le lien vers Github afin que vous puissiez télécharger l’application et l’installer dans votre navigateur. N’oubliez pas d’activer les options développeur pour pouvoir le faire.

Source: GitHub

Via: Iaroslav