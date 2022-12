Elon Musk cherche-t-il un nouveau PDG pour Twitter ? La stratégie après la défaite au référendum

Hier, Elon Musk a demandé à ses abonnés s’il aurait dû démissionner de Twitter. Pour dix millions de comptes, la réponse était « Oui ».

« Et pourtant ça me rappelle quelque chose. » Le commentaire le plus acerbe sur le dernier sondage proposé par Elon Musk est celui de Matteo Renzi qui a voulu tracer une ligne rouge avec ce référendum constitutionnel qui lui a coûté la présidence du Conseil en 2016. Pourtant la comparaison tient la route. Avec plus de 17 millions de votes, les utilisateurs de Twitter ont demandé à Elon Musk de se retirer de son rôle de PDG. Et tout a commencé par une enquête lancée par le désormais deuxième homme le plus riche du monde.

Musk prend ces sondages très au sérieux. Et en fait, il avait dit que le résultat suivrait la volonté du public. En revanche Vox Populi, Vox Dei, comme il l’a lui-même précisé : « Je m’en tiendrai aux résultats de cette enquête ». Plus de 24 heures après l’enquête, cependant, il n’y a pas eu de déclaration officielle. Musk est toujours bien à sa place et il a choisi ces dernières heures de ne publier que des contenus de ses entreprises et de relancer quelques extraits des Twitter Files, la série d’enquêtes nées de la diffusion de documents internes de Twitter.

Les rumeurs : « Il cherche quelqu’un pour le remplacer »

Même si (presque) tout est silencieux, selon la presse américaine, il y a déjà de nouveaux contacts à l’horizon. Le journaliste de CNBC, David Faber, a annoncé à son journal que Musk serait à la recherche d’un nouveau PDG. Le mouvement en lui-même ne serait pas entièrement compris, à la fois en raison du rôle quasi sacré que Musk a donné aux sondages et parce que son objectif a toujours été de laisser la direction du réseau social à d’autres, comme il l’avait déjà expliqué début novembre : « J’ai hâte de réduire mon temps sur Twitter et de trouver quelqu’un d’autre pour gérer Twitter à l’avenir. »

L’effondrement des actions de Tesla

La décision d’acheter Twitter n’a pas été appréciée par les investisseurs qui ont parié sur les entreprises de Musk. De début septembre à aujourd’hui, la valeur des actions Tesla, l’un des coffres-forts les plus importants de Musk, a subi un effondrement presque vertical. Vers les premiers jours de septembre, ils étaient négociés à 207 euros, aujourd’hui ils n’atteignent que 134 euros par action.