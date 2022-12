Google développe un outil d’IA pour mieux retranscrire l’écriture manuscrite

En contexte : le déchiffrement de l’écriture manuscrite s’est avéré difficile pour les ordinateurs, mais Google s’efforce d’améliorer ses méthodes. La tentative de l’entreprise basée sur l’IA de lire même l’écriture la plus désordonnée commence petit, en se concentrant sur une profession spécifique pour aider à créer des résultats précis et aider à un aspect crucial de la vie quotidienne.

Google a présenté un outil permettant à l’IA de lire et de transcrire des ordonnances et des notes de médecins écrites à la hâte. La fonctionnalité n’est pas encore prête pour une utilisation publique, mais pourrait améliorer le logiciel de transcription existant de l’entreprise.

Le prototype est l’une des technologies présentées par Google lors de son événement Google for India 2022. Il analyse le style d’écriture d’un médecin et combine ce qu’il apprend avec des informations médicales connues.

Si l’outil connaît les symptômes d’un patient ainsi que l’endroit où un médecin inscrirait probablement un médicament sur une feuille de prescription, il peut essayer de déchiffrer ses première et dernière lettres. Ensuite, il compare ces informations aux traitements courants des symptômes afin de déterminer ceux que le médecin a notés.

La fonctionnalité est encore en développement et Google souligne qu’elle n’est pas destinée à être utilisée seule. Google Lens tente déjà de lire le texte dans les photos mais a du mal avec l’écriture manuscrite. Le lecteur d’ordonnances pourrait améliorer sa précision et éventuellement apprendre à déchiffrer d’autres notes comme des recettes.

Google a également présenté quelques nouvelles fonctionnalités YouTube qu’il teste sur le marché sud-asiatique, mais qui pourraient ensuite se propager à l’échelle mondiale.

Après avoir remarqué la popularité du contenu éducatif sur YouTube, Google a introduit Courses, un outil pour les enseignants qui téléchargent des vidéos. Lorsqu’il fera bientôt ses débuts en Inde, Courses permettra aux enseignants et aux professeurs de publier des vidéos avec du contenu de lecture et des quiz en version jointe, accessibles directement depuis l’application.

Les éducateurs peuvent choisir d’offrir les vidéos gratuitement ou de les facturer, et les utilisateurs qui achètent les vidéos peuvent les regarder sans publicité. Actuellement en version bêta, la fonctionnalité promet d’offrir des cours dans diverses matières académiques et professionnelles dans plusieurs langues.

Le prise en charge audio multilingue est une autre fonctionnalité YouTube lancée par Google en Inde. Les vidéos YouTube peuvent inclure des sous-titres pour plusieurs langues depuis un certain temps, mais Google travaille à permettre aux vidéos de basculer entre plusieurs pistes audio.

La société testera d’abord la fonctionnalité avec des vidéos de soins de santé disponibles en anglais, hindi, marathi et punjabi. Google pourrait éventuellement autoriser les vidéos YouTube multi-audio dans le monde et pour d’autres langues, afin que certains utilisateurs n’aient plus à télécharger plusieurs versions de la même vidéo.