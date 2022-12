Le GPD Win 4 se vante ouvertement d’être meilleur que le Steam Deck

L’année touche à sa fin, mais ce n’est pas pour cela que nous allons arrêter de voir de nouvelles consoles portables avec lesquelles jouer à des jeux AAA n’importe où et à tout moment. Le dernier à apparaître est le GPD Win 4, une console spectaculaire qui parie directement sur tout le matériel que vous pourriez mettre sur un appareil avec ses caractéristiques.

Mieux que Steam Deck

Voilà à quel point les responsables de la marque sont clairs lors de la définition de leur console. Sur le site du projet de financement participatif dans lequel le produit a été publié, ils définissent la console comme le plus petit ordinateur portable avec un processeur AMD 6800U du marché, et assurent également qu’il est meilleur que le Steam Deck, d’autant plus qu’il est compatible avec le système d’exploitation SteamOS. .

Mais comme nous l’avons dit, il n’y a aucun détail qui manque à ce GPD Win 4, puisque, pour commencer, son corps compact (possible grâce au fait que l’écran est de 6 pouces) cache un clavier avec lequel on peut facilement taper dans les moments qui nous devons configurer les détails dans Windows, rechercher un titre de jeu et même discuter.

Ses caractéristiques techniques sont incroyables :

Processeur AMD R7-6800U

Processeur graphique AMD Radeon 680M

Jusqu’à 32 Go de RAM LPDD5

Jusqu’à 2 To SSD M.2 NVMe

Écran Full HD de 6 pouces avec Gorilla Glass 5

Wi-Fi 6 (module 4G en option)

USB 4, USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.1 Gen 2

Batterie 45.62Wh

Souvenez-vous de la PS Vita

Le design est clairement un hommage à la PlayStation Portable ou à la PS Vita. Il suffit de jeter un œil aux boutons transparents et aux gâchettes supérieures pour se rappeler rapidement le design de la première console portable PlayStation. Malgré tout, le GPD Win 4 a son propre caractère, puisque l’écran coulissant laisse apparaître le clavier intégré, et des détails comme le lecteur d’empreintes digitales ou les gâchettes lumineuses (avec couleur personnalisable), le distinguent des autres options.

Combien ça coûte?

Comme il est normal pour ce type d’appareil, les prix officiels frôlent dangereusement les 1 000 euros. Dans le cas de ce GPD Win 4, le modèle le plus basique avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est proposé dans la campagne Indiegogo à 755 euros, tandis que le modèle le plus complet avec 32 Go et 2 To coûte 1 133 euros. Toutes les unités ont une date d’expédition prévue de mars 2023, donc si vous en achetez une, vous devrez attendre quelques mois pour l’avoir entre vos mains.

Source: indiegogo – GPD