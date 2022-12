Qu’est-ce que tu regardes, idiot: Messi et sa Coupe du monde ont déjà la photo avec le plus de likes dans l’storie d’Instagram

Menu du monde. Et quelle fin de crise cardiaque. Après avoir dû s’y risquer lors d’une séance de tirs au but, l’Argentine a enfin pu, et après 36 ans d’attente, soulever la Coupe du monde avec l’aide de son capitaine, le célèbre footballeur Lionel Messi. L’image de l’attaquant tenant le trophée est déjà l’histoire vivante du sport et aussi, à en juger par les likes de ses followers sur Instagram, aussi l’histoire du réseau social si l’on tient compte du nombre énorme de likes qu’il accumule actuellement. Bien sûr, contrairement à ce que certains proclamaient, le record vient d’être atteint il y a quelques minutes seulement puisque jusqu’à ce matin, il y en avait un autre qui, inexplicablement, continuait d’avoir plus de cœur…

La photo la plus virale de l’histoire du réseau (jusqu’à présent)

Si vous avez déjà lu notre article sur les photos avec le plus de likes sur Instagram, vous vous souviendrez qu’il y a une image qui s’est démarquée de toutes les autres. Parmi les poses de célébrités comme Cristiano Ronaldo, Ariana Grande ou le casting complet de Friends, l’image la plus appréciée était celle d’un œuf. et, vous avez bien lu, un œuf.

Comme on vous le disait à l’époque, le record était pleinement intentionnel : le compte, baptisé @World_record_egg, a été créé dans le seul but d’atteindre ce cap (et accessoirement de démontrer à quel point on peut devenir idiot sur les réseaux, somme toute), et compte actuellement 55 927 408 likes sur Instagram.

Un record qui, jusqu’à il y a quelques minutes, était encore plus élevé que la photo de Messi avec la Coupe du monde bien que, en un rien de temps, les tables aient été inversées, et nous pouvons maintenant officiellement dire qu’il est en deuxième position, en dessous du vedette du football.

Messi et la Coupe du monde ont déjà le record sur Instagram

Comme nous l’avons souligné, le phénomène du football argentin a fini par remporter le prix. Et c’est qu’au moment d’écrire ces lignes, son image du championnat compte 56 241 721 likes et en hausse, un chiffre qu’il a atteint en une seule journée de publication -alors que l’œuf, déjà stagnant, a été téléchargé sur la plateforme sur 4 janvier 2019 et cela s’est lentement accumulé pendant toutes ces années.

Ce matin, ils avaient encore un écart d’un peu plus de 200 000 likes en faveur de « l’oeuf record du monde », mais vu l’impact du joueur, il fallait s’attendre à ce que les fans de Leo qui n’avaient pas encore donné de like soient en charge de faisant que l’image de sa célébration entrerait aussi dans l’histoire du réseau social.

Et ce n’est pas pour moins. Après des années à rêver de la Coupe, Messi fait enfin partie de la liste restreinte des joueurs qui ont remporté tous les titres majeurs possibles dans le beau jeu. Une fermeture en or parfaite pour un joueur historique.

Avouez-le, avez-vous aussi collaboré pour atteindre ce record ?