Le sous-système Android pour Windows atteint Android 13

Il semble que le travail de Microsoft avec le sous-système Windows Android (WSA) ne soit pas un gros problème, du moins c’est ce que nous pourrions penser à partir de la dernière mise à jour. Le géant de Redmond a mis à jour ce domaine de Windows 11 et ne l’a même pas commenté sur le blog Windows. En plus de le mettre à jour vers Android 13, nous avons maintenant d’autres améliorations telles qu’une meilleure saisie de la souris, une plus grande stabilité du presse-papiers, des améliorations pour le redimensionnement des applications, et bien plus encore.

Android 13 arrive sur le sous-système Android pour Windows

Il convient de rappeler que le sous-système Windows pour Android Preview est un programme d’initié dédié distinct du programme Windows Insider. Les utilisateurs peuvent s’inscrire aux premières mises à jour de WSA sans avoir à installer les versions préliminaires de Windows 11 et sans risquer des bugs critiques. La documentation officielle explique comment s’inscrire au programme Windows Subsystem for Android Preview. Veuillez noter qu’il peut s’écouler jusqu’à sept jours avant que vous commenciez à recevoir les premières mises à jour à tester. Voici les nouveautés de la mise à jour du sous-système Windows pour Android vers Android 13 dans Windows 11 :

Sous-système Windows pour Android mis à jour vers Android 13

Ajout d’une nouvelle commande qui arrête WSA pour l’automatisation : wsaclient.exe /shutdown

Améliorations des performances de démarrage (50 %, cas P10)

Le clic de la souris a été amélioré

La stabilité du presse-papiers a été améliorée

Améliorations du redimensionnement de l’application

Mise à jour vers la technologie Intel Bridge pour Android 13

Fiabilité accrue lors de l’ouverture de fichiers multimédias sous Windows

Entrées de liste de raccourcis pour les applications prenant en charge les raccourcis d’application

De plus, comme cela arrive généralement dans ces cas, si nous voulons laisser nos commentaires, nous avons le centre d’opinions. Pour notre part, nous aimerions seulement voir l’Amazon Appstore s’améliorer substantiellement. C’est sans aucun doute le plus grand obstacle au sein du sous-système Android de Windows.