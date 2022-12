Une enquête de Microsoft suggère que Game Pass pourrait obtenir un nouveau niveau financé par la publicité

Moulin à rumeurs : Une enquête n’est pas très intéressante, mais Microsoft considère Game Pass comme le cœur de sa plate-forme de jeu et a confirmé qu’il essayait d’étendre le service avec de nouveaux plans. Le plan décrit par l’enquête réduirait considérablement le Xbox Live Gold et le PlayStation Plus.

Un utilisateur de ResetEra a partagé une enquête espagnole impliquant que Microsoft explore un niveau moins coûteux et financé par la publicité pour les abonnements Game Pass. En plus de l’accès à la bibliothèque Game Pass, le plan de base proposé inclurait le jeu multijoueur en ligne pour seulement 3 € par mois, ce qui en ferait l’un des abonnements multijoueurs en ligne les moins chers du marché des consoles.

Le multijoueur en ligne pour les titres non gratuits sur Xbox coûte actuellement 10 $ par mois avec un abonnement Xbox Live Gold, ou 15 $ par mois avec un abonnement Game Pass Ultimate. Le plan PlayStation Plus le moins cher est également de 10 $ par mois.

La réduction du coût mensuel minimum du multijoueur en ligne avec un abonnement Game Pass de 3 € (environ 3 $ US) pourrait convaincre une plus grande partie des propriétaires de Xbox d’essayer le service. Le seul abonnement multijoueur à la console moins cher est le plan de 20 $ par an de Nintendo pour le Switch.

Le nouveau niveau supposé permettrait aux utilisateurs de choisir entre jouer à des jeux téléchargés sur Xbox ou PC, similaires aux plans Game Pass actuels. Cependant, le niveau publicitaire n’inclurait pas les jeux en nuage et les utilisateurs devraient regarder des publicités avant de commencer un titre. Cela retarderait également l’accès aux jeux Microsoft propriétaires de six mois après le lancement et n’inclurait pas EA Play ni les remises sur les achats.

Un abonnement à 3 € ne ferait pas que réduire les autres services de jeux en ligne, mais également les autres abonnements au catalogue de jeux. Le prix mensuel de 5 $ d’Apple Arcade et le plan de 5 $ d’EA Play représentent actuellement les services les moins chers offrant de nouveaux titres.

Celui de Nintendo est encore plus accessible dans l’ensemble, mais ne donne accès qu’aux jeux vintage des années 80 et 90. De plus, aucune des entreprises proposant des abonnements aux jeux n’a encore tenté de niveaux financés par la publicité, il n’est donc pas clair comment les clients réagiraient.

L’enquête de Microsoft compare le plan financé par la publicité avec le niveau de partage familial que Microsoft a commencé à tester en Colombie et en Irlande en août. Ce plan – actuellement disponible pour Xbox Insiders – permet jusqu’à cinq comptes de partager l’accès aux fonctionnalités Game Pass. Microsoft n’a pas partagé de prix final pour l’abonnement familial ni laissé entendre si cela se déroulerait à l’échelle mondiale, mais l’enquête le répertorie à 22 € par mois.