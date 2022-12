Numérique terrestre, que se passe-t-il le 20 décembre avec l’extinction des chaînes TV

Quiconque a acheté un téléviseur après 2018 ne devrait pas avoir de problèmes, seuls les anciens téléviseurs resteront dans le noir et achèteront simplement un nouveau décodeur.

La marche a été longue vers la transition vers le nouveau numérique terrestre, le DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial). Le 20 décembre, après des mois de réorganisation des fréquences, les dernières chaînes encodées en MPEG-2, c’est-à-dire celles allant à partir de 500, seront fermées.

A partir du 21 décembre, il n’y aura donc plus de diffusions qu’en MPEG-4 aux numéros initiaux. Qu’est-ce que ça veut dire? Simplement que seules les chaînes haute définition seront visibles. Ainsi, quiconque possède un vieux téléviseur sera obligé d’acheter un nouveau décodeur ou un nouveau téléviseur.

A quoi sert le passage au nouveau numérique terrestre ?

La voie envisagée par l’arrêté du ministère du Développement économique du 21 décembre 2021 a en réalité déjà commencé le 8 mars, lorsque le codage MPEG-4 a été introduit en simulcast avec MPEG-2. L’idée est de faire un grand pas pour optimiser l’espace de diffusion des chaînes d’une part et la qualité d’autre part.

En effet, la mise à jour technique permettra de voir la télévision en haute définition, le DVB-T2 libérera les fréquences de la bande 700 MHz et le format vidéo MPEG-4 avec encodage H264 qui est capable de supporter une qualité de transmission supérieure. La réalité de l’arrêt, cependant, est un projet à beaucoup plus long terme. En fait, celle du 20 janvier n’est que la première étape pour la nouvelle génération du numérique terrestre.

Comment comprendre si le téléviseur et le décodeur sont compatibles

Pour comprendre si votre téléviseur ou décodeur est compatible avec les nouvelles normes, il vous suffit d’accéder au site Web nuovatvdigitale.mise.gov.it, où vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée. Non seulement cela, vous pouvez également consulter le manuel dans la fiche technique du téléviseur pour comprendre s’il prend en charge ou non la nouvelle norme vérifiée. S’il indique DVB-T2 HEVC Main10, la transition ne sera pas un problème. Sinon, lorsque l’activation des nouvelles normes sera introduite, en janvier 2023, il sera possible d’utiliser le canal de test 200. Si l’inscription « Test HEVC Main10 » apparaît à l’écran, le téléviseur sera compatible avec DVB-T2.

Qui n’aura (presque) certainement pas de problèmes

Si le téléviseur a été acheté après 2018, il sera compatible avec le nouveau numérique terrestre car les appareils vendus après cette date, conformément à la réglementation, prennent en charge la nouvelle norme DVB-T2 et le codage HEVC Main10. En réalité, tous les téléviseurs sur le marché depuis au moins 2010 devraient prendre en charge la haute définition, s’ils avaient été achetés auparavant, vous n’avez probablement qu’à vous procurer un nouveau décodeur. La transition ne devrait poser problème qu’aux premiers téléviseurs HD Ready avec décodeur SD intégré. Ainsi, environ deux millions d’appareils resteront probablement dans le noir.

Attention, même les appareils les plus récents peuvent rencontrer quelques problèmes. Le premier est lié aux nouvelles positions des chaînes, par exemple Rai ou Mediaset ne pourraient être visibles qu’à partir de 501 ou 104 et non dans les nouvelles positions d’extinction. Dans ce cas, vous devez soit acheter un décodeur, soit le remplacer. Le second est destiné à ceux qui ont acheté une smart TV avant 2018, bien que ces appareils disposent d’un décodeur DVB-T2, en réalité ils n’ont peut-être pas l’obligation de prendre en charge le format Hevc (H265) avec le profil Main 10.

Que faire si les chaînes ne se syntonisent pas

Même si votre téléviseur et votre décodeur sont compatibles DVB-T2, il peut y avoir des problèmes d’affichage à l’écran. Trivialement, le canal 200 peut ne pas syntoniser ou ne pas afficher le message « Test HEVC Main10 ».

Dans ce cas, il s’agit probablement soit d’une mauvaise réception, soit d’un autre diffuseur émettant sur la chaîne, soit du fait que le téléviseur n’arrive pas à se caler sur les fréquences les plus récentes. Il faudra donc, avant d’acquérir un nouveau téléviseur ou un nouveau décodeur, refaire le réglage pour s’assurer que le problème ne dépend pas de vos appareils.

Existe-t-il des bonus TV et des décodeurs pour l’extinction ?

Il n’est plus possible de profiter des bonus TV accordés par le ministère de l’Entreprise et du Made in Italy pour faciliter le remplacement des téléviseurs et des décodeurs non compatibles avec les nouvelles normes de diffusion. Il restait jusqu’au 12 novembre pour en faire la demande.

Cependant, l’avantage ‘Décodeur à domicile’ reste actif. Une mesure introduite en collaboration avec Poste Italiane SpA, qui prévoit la livraison directement au domicile d’un décodeur compatible avec la nouvelle technologie aux personnes âgées de 70 ans et plus, avec une pension n’excédant pas 20 000 euros par an et qui sont titulaires d’abonnements diffusant service.