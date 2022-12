Le sondage d’Elon Musk demande aux utilisateurs s’il devrait démissionner de son poste de PDG de Twitter, 57,5% votent oui

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La moitié du personnel de Twitter ayant été licencié ou ayant quitté l’entreprise depuis l’arrivée d’Elon Musk, il semble que le prochain poste qu’il pourrait chercher à pourvoir est celui de PDG. Musk a tweeté un sondage plus tôt dans la journée lui demandant s’il devait démissionner de son poste de patron. Plus de 17,5 millions de personnes ont voté jusqu’à présent et le « Oui » remporte 57,5 ​​% des voix.

Twitter a été chaotique depuis que Musk a pris le relais il y a un peu plus de 50 jours : licenciement de cadres et de la moitié du personnel, compte vérifié/Twitter Blue en pagaille, poursuites judiciaires, avertissement de l’UE sur l’aide à Vladimir Poutine, départ des annonceurs, combat avec Apple et interdiction des comptes, y compris ceux des journalistes.

Dois-je quitter la tête de Twitter ? Je m’en tiendrai aux résultats de ce sondage. – Elon Musk (@elonmusk) 18 décembre 2022

Il y a environ 14 heures, Musk a tweeté un autre sondage qui influencerait les décisions de l’une de ses entreprises ; il a vendu un dixième de ses actions Tesla sur la base des résultats d’un sondage de 2021 et a rétabli des comptes Twitter, y compris ceux de Donald Trump, le mois dernier après que davantage de personnes aient voté Oui. « Dois-je démissionner de la tête de Twitter ? Je respecterai les résultats de ce sondage », a tweeté Musk.

Comme le dit le dicton, faites attention à ce que vous souhaitez, car vous pourriez l’obtenir – Elon Musk (@elonmusk) 18 décembre 2022

Répondant aux tweets ultérieurs, Musk a déclaré : « Personne ne veut du travail qui peut réellement maintenir Twitter en vie. Il n’y a pas de successeur. » Il a également réitéré la menace de faillite qui avait été évoquée en novembre « Et il [Twitter] est sur la voie rapide de la faillite depuis mai. »

Comme ce fut le cas lorsque Musk a vendu ses actions Tesla, certains prétendent que la décision de quitter le poste de PDG a été socket avant la publication du sondage. « J’imagine qu’il est [Musk] subit la pression des investisseurs pour qu’il démissionne et utilise ce sondage pour donner l’impression qu’il suit la volonté du peuple au lieu de la volonté de ceux qui paient ses factures », a déclaré un ancien membre du personnel de Twitter à la BBC.

Dois-je lancer Twitter ? — Snoop Dogg (@SnoopDogg) 19 décembre 2022

Celui qui succèdera à Musk (Snoop Dogg?) en tant que PDG aura un travail difficile à faire, d’autant plus que la deuxième personne la plus riche du monde sera toujours le propriétaire de la plate-forme, de sorte que le nouveau patron devra probablement suivre les politiques et la stratégie de Musk pour Twitter. On ne sait pas si le remplacement de Musk en tant que PDG apaisera les annonceurs nerveux.

Le retrait de Musk de ses fonctions sur Twitter sera une bonne nouvelle pour les actionnaires de Tesla. Le cours de l’action EV a plus que diminué de moitié cette année, les investisseurs craignant que les problèmes de Twitter ne soient une distraction majeure pour Musk. Il a également vendu pour 40 milliards de dollars d’actions Tesla au cours des 12 derniers mois pour aider à payer les factures de Twitter. Les actions de Tesla ont augmenté de près de 5 % dans les échanges avant commercialisation plus tôt dans la journée.