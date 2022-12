Adieu à l’échec du noyau lors de la copie de fichiers dans Windows 11 22H2

Microsoft a publié la semaine dernière la dernière mise à jour de Windows 11 Dev Channel for Insiders. La nouvelle version, 25267, ajoute plus d’expériences au style de barre de recherche de la barre des tâches et contient de nombreuses corrections de bugs. En parlant de corrections de bugs, la dernière version résout l’un des principaux problèmes de Windows 11 22H2 qui provoquait des ralentissements lors de la copie de fichiers volumineux sur les réseaux. Apparemment, le problème affectait également les fichiers locaux. Et alors qu’il était initialement soupçonné d’être lié à SMB, il s’est avéré plus tard qu’il avait des racines beaucoup plus profondes.

L’équipe Windows Insider met fin à un bug lors de la copie de fichiers dans Windows 11

Ned Pyle, responsable principal du programme, groupe haute disponibilité et stockage Microsoft Windows Server, a mis à jour le billet de blog décrivant le problème. Décrivez le problème comme suit :

Une version mise à jour de ce correctif de prévisualisation est désormais disponible dans Windows 11 Insider Preview Build 25267. Cette version « résout un problème où des copies redémarrables d’un fichier (par exemple, en utilisant robocopy) avec des flux de données alternatifs se bloquaient fréquemment dans les dernières versions du canal de développement. »

Pyle mentionne « mis à jour » puisque Microsoft avait déjà publié un correctif initial pour le bug dans une version antérieure de Windows 25252. Bien sûr, cela est toujours en prévisualisation et Pyle dit que le correctif final sera publié plus tard dans une mise à jour mensuelle.

Le correctif final pour l’équipement de production Windows 11 22H2 sera disponible dans une mise à jour cumulative mensuelle. Cela arrivera via Windows Update une fois validé sur les builds Insider. Vous pouvez trouver l’article de Ned Pyle ici.

Il est intéressant de voir comment Microsoft renforce son travail en matière de résolution de bugs. Windows 11 a encore de nombreux problèmes mais chaque jour il est plus soigné et cela se voit dans chaque mise à jour.