Les États-Unis prolongent l’exemption tarifaire sur les GPU et les PCB pour neuf mois supplémentaires

Dans le contexte : En mars 2022, le bureau du représentant américain au commerce (USTR) a annoncé qu’il exemptait certaines catégories de produits chinois des tarifs introduits sous Trump. Ces exemptions devaient expirer le 31 décembre, mais ont été prolongées de neuf mois supplémentaires.

Le président de l’époque, Donald Trump, a ordonné à l’USTR de créer les tarifs en 2018 au milieu de la guerre commerciale avec la Chine. Après l’arrivée au pouvoir de l’administration Biden, l’USTR a ouvert une enquête sur l’utilité des tarifs et, sur la base de ses premières conclusions, a accordé des exemptions pour 352 catégories de produits sur 549 possibles. Leur extension « aidera à aligner l’test ultérieur de ces exclusions sur les test complet en cours sur quatre ans », a expliqué l’USTR dans un bref blog.

Nvidia et Zotac faisaient partie des entreprises qui ont demandé que les GPU bénéficient d’une exemption à cette époque l’année dernière. Ils ont affirmé que les tarifs, qui atteignaient 25 % dans certains cas, aggravaient les problèmes de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de pénuries et de demande sans précédent. D’autres entreprises technologiques, dont Apple et Intel, écrivaient également à l’USTR avec leurs propres malheurs concernant les tarifs.

Lorsque l’USTR a finalement cédé en mars, le marché des GPU commençait déjà à se refroidir et il n’a fallu que quelques jours aux équipementiers pour commencer à annoncer des remises et des baisses de prix importantes.

Même si les versions en silicium des GPU sont principalement fabriquées à Taïwan et en Corée, les composants restants comme le PCB et le refroidisseur sont presque exclusivement fabriqués et assemblés en Chine. Nvidia et autres soutiennent que parce qu’il n’y a pas d’alternative à leur fabrication en Chine, les tarifs imposent une charge excessive au consommateur.

Dans un communiqué, Nvidia a partagé que « les efforts pour créer de nouvelles capacités dans des pays qui ne fabriquent pas actuellement de tels produits (comme les États-Unis et le Vietnam) ont échoué et ont été gravement entravés par les retombées de Covid-19 ».

L’enquête de l’USTR conclut sa deuxième phase, qui demande les commentaires de toutes les parties intéressées, le 17 janvier. La première phase n’a interrogé que les parties qui prétendaient bénéficier des tarifs et s’est terminée plus tôt dans l’année. L’USTR commencera bientôt à analyser ses données et à délibérer, et aura, espérons-le, un plan plus concret à annoncer avant l’expiration de la nouvelle prolongation le 30 septembre.