Les 5 acteurs qui pourraient être le nouveau Superman après Henry Cavill

Il y a quelques jours à peine, nous apprenions la triste nouvelle : Henry Cavill ne remettra pas le costume de Superman. L’acteur lui-même s’est chargé de le confirmer via son compte Instagram officiel, où il a indiqué que, malgré avoir été encouragé à annoncer son renouvellement il y a tout juste un mois et demi, Warner avait finalement décidé de se passer de lui. Si on ne s’y attendait pas, lui moins, il n’y a pas de doute. Il est maintenant temps de faire table rase et cela indique chercher un nouveau Clark Kent. Qui pourrait le remplacer ?

une marche inattendue

Lorsqu’un acteur confirme qu’il donnera vie à un personnage dans une franchise officiellement et avec style, la dernière chose à laquelle on s’attend est qu’un mois et demi plus tard, il annonce qu’il quitte ce projet. Cependant, c’est exactement ce qui s’est passé avec le bon vieux Henry Cavill. L’acteur a confirmé le 24 octobre dernier qu’il allait se charger d’habiller à nouveau le célèbre héros de la cape rouge, une nouvelle qui a fait le bonheur d’une bonne partie du fandom qui considère Cavill comme le Superman de notre génération.

Il y a trois jours et de manière inattendue, tout a changé. Une fois de plus, l’acteur s’est chargé d’annoncer la nouvelle, soulignant par le même média, Instagram, qu’après avoir rencontré les nouveaux managers de l’univers DC (James Gunn et Peter Safran), il s’est dissocié du projet, ne jouant pas Encore Superman.

Pourquoi Henry Cavill a-t-il été viré ?

Beaucoup a été écrit sur les raisons qui auraient pu provoquer son départ, même si tout semble indiquer que le changement de direction (Gunn et Safran ont rejoint en novembre) a été le déclencheur, voulant faire une remise à zéro complète de la franchise (on ne revoir Ben Affleck ou Gal Gadot, dont le troisième volet de Wonder Woman a été annulé) pour inaugurer une nouvelle ère.

D’autres disent que Cavill a demandé une augmentation de salaire considérable pour les prochains films de Superman, et cela a pris la décision de lui demander de partir, et il y a même ceux qui soulignent qu’il est tout simplement « trop ​​vieux » et les responsables de la prochaine les bandes veulent un Superman plus jeune.

Alternatives à Henry Cavill

Quoi qu’il en soit, l’acteur est déjà sorti de DC Extended Universe et il faut lui trouver un remplaçant. Nous ne savons pas si Warner a déjà l’élu, mais juste au cas où quelqu’un de ses bureaux nous lirait -clin d’œil, clin d’œil-, nous laissons ici 5 idées qui pourraient correspondre au rôle de Clark Kent.

alan richson

Il n’est pas un acteur bien connu en dehors des États-Unis et c’est peut-être exactement ce dont la franchise a besoin. Il rentre physiquement mais pas en âge (il a 40 ans et Cavill a un an de moins, 39 ans). Ce qui est intéressant, c’est qu’à l’époque (avant l’annonce d’Henry en octobre), certains médias ont souligné que Warner Media envisageait précisément de l’embaucher pour revêtir le costume de Superman, donc ce n’est pas une idée si folle.

Liam Hemsworth

Ce serait assez drôle si après avoir remplacé Henry Cavill dans la série Netflix The Witcher, il le faisait aussi au cinéma dans la franchise DC. Et ce serait peut-être la ligne d’arrivée pour les fans de Cavill de le détester à vie. Bien sûr, il s’intègre physiquement et il est aussi jeune (32 ans), donc il a une longue projection devant lui.

Timothée Chalamet

Vu sa carrure physique, il devrait faire trop de travail de préparation physique (et peut-être même ne pas atteindre l’image que l’on s’est toujours faite du costaud Clark Kent, même si qui sait si c’est ce qu’il recherche). Malgré cela, il a une énorme légion de fans à son actif, c’est un acteur à la mode et il est très jeune. On doute que la voie professionnelle qu’il suit le tente dans le monde des super-héros, mais on laisse là l’idée disruptive de la liste.

Noé Schnapp

Et si on partait d’un très jeune Clark Kent dans le style qu’ils ont fait avec Spider-Man et Tom Holland ? En ce sens, une proposition très intéressante serait Noah Schnapp. L’acteur de 18 ans de Stranger Things serait parfait pour débuter avec le rôle et grandir avec lui, assurant ainsi une continuité au sein de l’univers DC. Il est un visage familier mais seulement pour une série, n’étant pas particulièrement médiatique pour d’autres œuvres. L’équilibre parfait.

jacob elordi

Certains médias ont souligné qu’il était en fait en pourparlers pour le rôle. Ce n’est pas un mauvais profil pour donner vie à Superman, bien que ses travaux précédents puissent lui soustraire un peu de points s’ils recherchent un acteur avec un CV plutôt « soft » (rappelons qu’Elordi apparaît dans Euphoria et parfois des profils comme le sien peuvent jouer le compteur pour incarner certains personnages).