Des analystes en cybersécurité découvrent que Fancy Bear renifle autour du réseau satellite américain

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Qu’est-ce que les cybercriminels parrainés par le gouvernement et les ours épris de cocaïne ont en commun ? Le fait indiscutable que nous préférerions tous ne pas croiser l’un ou l’autre dans la nature sans avertissement ni préparation. Heureusement, nous n’avons à nous soucier que de l’un d’entre eux comme d’une menace réelle. Malheureusement, c’est une menace qui peut faire des ravages dans la vie quotidienne dans le monde entier si elle n’est pas traitée. Si vous ne savez toujours pas lequel est lequel, voici un indice : ce n’est pas l’ours sur la drogue. Nous y reviendrons dans un instant.

L’infrastructure satellitaire d’aujourd’hui prend en charge les communications, le trafic Internet et les systèmes basés sur le GPS sur lesquels reposent des millions de personnes dans le monde. Cette dépendance croissante en fait une cible de choix pour les cybercriminels qui cherchent à provoquer un chaos social, économique ou même physique.

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) a récemment découvert Fancy Bear, un groupe de piratage ayant des liens présumés avec le gouvernement russe, traquant un fournisseur américain de communications par satellite. La découverte a été faite à la suite de signalements de comportements suspects au sein des réseaux identifiés.

L’analyste de la CISA, MJ Emanuel, qui a discuté de l’incident lors de la conférence sur la cybersécurité Cyberwarcon de cette année, a des raisons de croire que le groupe de piratage, également connu sous le nom d’APT28, s’est infiltré et était présent sur les réseaux de la victime pendant plusieurs mois avant sa découverte.

L’attaque n’est pas la première du genre. Plus tôt cette année, l’Agence nationale de sécurité (NSA) et des analystes de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ont enquêté sur les perturbations Internet par satellite coïncidant avec l’invasion russe de l’Ukraine. Les organisations de sécurité soupçonnent que les perturbations étaient également l’œuvre de cybercriminels soutenus par la Russie qui avaient l’intention d’affaiblir les communications de l’Ukraine pendant l’invasion.

L’augmentation des cyberattaques liées aux communications par satellite souligne la nécessité de pratiques de sécurité améliorées et normalisées dans l’ensemble de l’industrie aérospatiale. Des normes de sécurité pour les fournisseurs de technologie aérospatiale actuels et entrants sont actuellement élaborées par des organisations telles que l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Des pratiques normalisées dans l’industrie joueront un rôle important dans le renforcement de la posture de sécurité de tous les fournisseurs de technologie aérospatiale et contribueront à sécuriser ce qui est devenu une autre ressource mondiale essentielle.

Les ours cokéfiés comme celui utilisé dans notre comparaison ci-dessus ne sont peut-être pas une menace quotidienne, mais cela ne veut pas dire que cela ne peut pas se produire.

En 1985, Andrew Thornton, agent des stupéfiants devenu trafiquant de drogue, a largué 40 conteneurs de cocaïne au-dessus d’une forêt de Géorgie avant de sauter lui-même de l’avion. Le parachute de Thornton ne s’est pas ouvert, entraînant sa mort plus tard dans la journée. On pourrait penser que l’histoire s’arrête là, mais c’est juste là que ça commence.

Entrez Pablo Escobear, un ours noir de 79 kilogrammes (175 livres) qui a trouvé et mangé la charge de sucre de booger largué. Il a été découvert qu’il avait mangé plus de 34 kilos (75 livres) de drogue en poudre, soit près de la moitié de son poids corporel total. Sans surprise, Pablo a succombé à la drogue et est mort d’une overdose. Il a depuis été immortalisé par la magie de la taxidermie et réside actuellement au Kentucky Fun Mall à Lexington, KY. Il est également l’inspiration du prochain chef-d’œuvre cinématographique d’Elizabeth Banks, nommé à juste titre « Cocaine Bear ».