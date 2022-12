Au revoir Ash, au revoir Pikachu. Après 25 saisons, la série animée Pokémon change de protagonistes

Les derniers épisodes spéciaux mettant en vedette les deux personnages qui ont dirigé la marque Pokémon seront diffusés au Japon à partir du 13 janvier. La prochaine saison de l’anime commencera avec de nouveaux protagonistes et se déroulera dans la région de Paldea.

Une rencontre entre Nidorino et Gengar sur un écran de Game Boy. Ils prennent vie, leur affrontement prend des couleurs et se déploie dans une arène remplie de spectateurs. Le cadrage change encore. La bataille entre les deux Pokémon est retransmise sur une télévision dans une chambre. Un narrateur se fait entendre: « Ash Ketchum est un garçon qui vit à Pallet Town. »

Le 10 janvier 2000, vers 17 heures, des millions d’enfants dispersés dans toute l’Italie se sont retrouvés devant l’écran de télévision en train de regarder ces images. Ce sont les premières scènes du premier épisode de Pokémon, la série animée qui a lancé l’une des franchises les plus anciennes et les plus rentables de l’histoire. Ce combat entre Gengar et Nidorino a déclenché PokéMania. Un succès qui a ensuite entraîné l’explosion des ventes des deux premiers jeux vidéo : Pokémon Rouge et Pokémon Bleu.

Près de 23 ans après qu’un communiqué de presse officiel soit parvenu à la presse du secteur a clôturé le voyage d’Ash Ketchum : « Le groupe Pokémon Company a annoncé une nouvelle série animée Pokémon qui suivra une intrigue et des personnages jamais vus auparavant, dont les deux protagonistes nommés Liko et Roy. dans la version japonaise, alors qu’ils se lancent dans des aventures à couper le souffle dans le monde des Pokémon ».

Les épisodes spéciaux pour Sacha et Pikachu

D’après la bande-annonce publiée par la Pokémon Company, il semble qu’en plus d’Ash, les téléspectateurs devront également dire au revoir à Pikachu. En fait, pour clôturer toute l’histoire d’Ash et Pikachu, des épisodes spéciaux seront diffusés : « Le désormais emblématique Ash Ketchum sera célébré avec une collection spéciale d’épisodes à la fin de la série Pokémon Super Exploration, également pour remercier tous les fans qui sont venus au fil des ans rejoindre le voyage d’Ash et de son partenaire Pikachu pendant 25 saisons.

Victoire en tant que champion du monde

L’histoire d’Ash avait des anomalies évidentes. En effet, malgré les 25 saisons, Ash n’a pas grandi d’un jour, il a toujours eu un âge indéterminé aux alentours de 10 ans. Il a voyagé dans différentes régions, affronté des dirigeants de gymnases, fait équipe avec des entraîneurs maléfiques et des Pokémon légendaires, mais il est toujours resté le même.

Un signal qui anticipait la fin de son aventure était déjà là. Dans le quartier de Shibuya à Tokyo, des milliers de personnes se sont arrêtées pour regarder les grands écrans où étaient diffusées les dernières images de la saison dernière, dans laquelle Sacha est devenu le champion du monde Pokémon. Une célébration qui ressemblait déjà à un adieu.

En revanche, c’était précisément l’objectif affiché dès le premier épisode. Alors que les images du combat entre Gengar et Nidorino sont diffusées sur son écran de télévision, c’est Ash lui-même qui se présente au public : « Oui, je suis Ash. Et maintenant que j’ai dix ans, je peux enfin obtenir ma licence Pokémon. Je déclare à tous les Pokémon du monde que je deviendrai l’entraîneur numéro un ». Mission accomplie.