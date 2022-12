Votre plan du week-end est de jouer gratuitement à Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft a la solution parfaite pour ce week-end pluvieux, et la proposition n’est autre que de vous permettre de télécharger gratuitement Assassin’s Creed Valhalla afin de pouvoir jouer jusqu’à dimanche sans débourser un euro. Serez-vous en mesure de terminer toute la campagne pendant cette période ? Prenez une belle couverture, baissez les stores et préparez-vous à devenir un vrai Viking.

Téléchargement gratuit Assassin’s Creed Valhalla

Dans AC Valhalla vous devrez vous mettre dans le skin d’Eivor, un guerrier viking qui se battra pour dominer les terres afin de mettre en place une colonie prospère qui lui permettra de gagner une place à Valhalla. Toute l’action se déroule dans Viking Age England, représentée comme un gigantesque monde ouvert où vous devez vous rendre important et dominer contre vos ennemis.

Grâce au Free Weekend, Ubisoft offre la possibilité de télécharger le jeu entièrement gratuitement sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible, puisque nous pouvons le télécharger sur PC (Ubisoft Connect), Xbox et PlayStation. Les liens de téléchargement correspondant à chaque plateforme sont les suivants :

Une stratégie qui a du sens

Les week-ends gratuits d’Ubisoft fonctionnent généralement assez bien pour l’entreprise, car ils permettent d’essayer plusieurs de ses jeux gratuitement et accrochent ainsi ceux qui ont le plus envie de jouer.

Dans le cas d’Assassin’s Creed, l’appât apporte généralement beaucoup de récompenses, car nous parlons d’un jeu avec une histoire dense et qui s’est également développé à l’aide de mises à jour qui ont incorporé plus de missions et une nouvelle intrigue dans l’histoire , à tel point que pouvoir passer des heures et des heures à jouer au jeu.

Un week-end ne suffira pas

Par conséquent, la période de week-end libre est une arme à double tranchant. Si vous devenez accro au jeu, vous ne pourrez pas le terminer dans quelques jours, vous devrez donc probablement acheter le jeu. La bonne nouvelle est qu’à ce stade, le jeu a un prix très bas, vous pouvez donc l’acheter à un très bon prix.

Bien sûr, si vous voulez profiter pleinement de l’expérience, vous devez également acheter l’extension Dawn of Ragnarok, dont le prix est similaire à celui du jeu de base.

Avec ça, tout ça, vous en aurez assez pour les prochains mois (si vous tenez à terminer chacune des missions secondaires que vous croiserez), et d’ailleurs, vous construirez votre corps avant l’arrivée de Assassin’s Creed Mirage., qui arrivera finalement en 2023.

